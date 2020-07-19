西班牙疫情升溫 巴塞隆納400萬人禁足

2020-07-19 04:20:42

〔中央社〕西班牙境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治病例高達2萬8400例，是歐洲重災區之一，全國各地又發現逾150起群聚感染，當局今天敦促巴塞隆納400萬居民待在家中。

法新社報導，巴塞隆納是歐洲最多人造訪的觀光城市之一，它實際上又重新封城。

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在確診病例於一週內暴增至3倍後，加泰隆尼亞自治區政府敦促巴塞隆納都會區的將近400萬居民，除了絕對必要的外出，必須待在家中，且禁止10人以上聚會，並關閉電影院、劇場和夜店。

新型冠狀病毒持續肆虐全球，如今已造成超過59萬6000人染疫病故，累計逾1407萬4000人確診感染。愈來愈多國家和城市被迫重新祭出防疫限制措施，巴塞隆納是最新一個例子。1090719MF5F2605.CAP [IN] 07/19/20 04:15:30西班牙疫情升溫 巴塞隆納400萬人禁足〔中央社〕西班牙境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治病例高達2萬8400例，是歐洲重災區之一，全國各地又發現逾150起群聚感染，當局今天敦促巴塞隆納400萬居民待在家中。

法新社報導，巴塞隆納是歐洲最多人造訪的觀光城市之一，它實際上又重新封城。

在確診病例於一週內暴增至3倍後，加泰隆尼亞自治區政府敦促巴塞隆納都會區的將近400萬居民，除了絕對必要的外出，必須待在家中，且禁止10人以上聚會，並關閉電影院、劇場和夜店。

新型冠狀病毒持續肆虐全球，如今已造成超過59萬6000人染疫病故，累計逾1407萬4000人確診感染。愈來愈多國家和城市被迫重新祭出防疫限制措施，巴塞隆納是最新一個例子。

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