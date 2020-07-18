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    遭取消簽證踢出中國 《紐時》記者：美中盲目對抗

    長年旅居中國北京的《紐約時報》專欄作家張彥（Ian Johnson）3月被中國取消記者簽證，離開中國。（圖擷取自維基百科）

    長年旅居中國北京的《紐約時報》專欄作家張彥（Ian Johnson）3月被中國取消記者簽證，離開中國。（圖擷取自維基百科）

    2020-07-18 23:54:55

    〔即時新聞／綜合報導〕長年旅居中國北京的《紐約時報》專欄作家張彥（Ian Johnson）近日在《紐時》撰文說，自己於今年3月被中國取消記者簽證，被迫離開。而他擔心美中互相打擊對方國家媒體的舉動，不僅讓未來西方媒體深入報導或調查中國敏感話題的能力不足，也會讓美中陷入「盲目對抗」。

    《紐時》本月16日刊登由張彥撰寫的專欄文章，標題為「在崩塌的地緣政治中，我被迫離開中國」，文字間可以看出他對北京的不捨，同時也表達對媒體成為美中政治角力的工具感到不以為然。

    張彥認為，中國的驅逐政策是因為川普政府。而驅逐令雖只波及到2020年需續期簽證的記者，儘管表面上看起來被迫離開的記者不多，但這些記者大多屬於《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》，只有這些媒體機構有足夠的人員和預算，對中國的敏感問題進行龐大的調查報導，「留下來的少數記者將很難有資源去進行這樣的項目，這意味著外界對中國的了解將越來越局限在日常新聞上」。

    張彥指出，因為駐華記者被驅逐，西方記者獲得中國信息的管道也被限制了。「盲目對抗如今已是大勢所趨。正如了解中國的人預測的那樣，其效果是零。美國的貿易爭端並沒有使中國的行為發生改變，也沒有達成能令美國生產者受益的重大交易。沒有維吾爾人被放出拘禁營。香港的自由程度降低了。」

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