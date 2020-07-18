科技新貴紐約豪宅遭肢解 凶嫌疑是被解雇助理

叫車應用程式Gokada創辦人沙雷命喪紐約豪華公寓還慘遭肢解，警方逮捕了涉嫌行凶的前助理哈斯皮爾（見圖）。（擷自臉書）

2020-07-19 00:13:56

〔中央社〕叫車應用程式Gokada創辦人沙雷命喪紐約豪華公寓，這位曾在奈及利亞與孟加拉經商的年輕科技新貴本週被人發現在自宅遭到肢解時，乍看下具備了國際驚悚片的所有情節。

「紐約時報」（The New York Times）報導，一段監視器畫面顯示，身穿黑色西裝、戴口罩及乳膠手套，同時提著行李袋的嫌犯，尾隨被害人沙雷（Fahim Saleh）進入他的豪宅。警方表示，此人隨後以電擊槍制伏被害人，刺死他，隔天又拿電鋸肢解他，一名執法人員說，命案「看起來像是內行人所為」。

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不過警方表示，證據並沒有引導員警朝沙雷海外事業的方向偵辦，而是很快指向一位了解沙雷弱點的人，那就是他的前私人助理。

這位現年21歲的前助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）今天被捕，並被控殺害了33歲的沙雷。有些偵辦人員推測，凶嫌意圖使這起命案看似行家所為，以免警方注意到他。

報導指出，根據3名官員對案情的說明，沙雷生前發現哈斯皮爾偷了他9萬美元（約新台幣265萬元），儘管朋友口中慷慨大方的沙雷將哈斯皮爾解雇，但並未將失竊報案，甚至表示願為哈斯皮爾安排以工作還款的辦法。

一名員警指出，紐約長島（Long Island）土生土長的哈斯皮爾，不久前曾就讀霍夫斯特拉大學（Hofstra University），今晨8時45分在蘇活區（SoHo）克勞斯比街（Crosby Street）172號的一棟建物大廳被捕，他和一名女性友人出現在建築物內的一戶公寓中，紐約警探與美國司法部法警局（U.S. Marshals Service）地區逃犯追捕專案小組的聯邦幹員拘捕他。

沙雷是在14日被人發現喪命，當時他的表姊妹來到沙雷位於曼哈頓（Manhattan）下東城（Lower East Side）東休士頓街（East Houston Street）的價值225萬美元豪華公寓探視。警方說，由於沙雷將近一天沒有消息，表姊妹感到擔心。

警方說，當這位表姊妹走進公寓後，看到了駭人的一幕，沙雷的頭與四肢已被砍下，還有部分屍塊被裝入用來裝建築廢棄物的塑膠袋裡，旁邊有把電鋸還插著電。

叫車應用程式Gokada創辦人沙雷本週被人發現在自宅遭到殺害肢解。（路透資料照）

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