中國國企助北京侵略南海 若被美與東南亞各國制裁恐重傷

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉。（美聯社檔案照）

2020-07-18 22:08:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國持續在南海問題上針鋒相對，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）暗示，美方可能對協助建設南海人工島礁的中國國營企業實施制裁。分析指出，許多中國國企參與「一帶一路」倡議，若被美國和東南亞國家制裁，將蒙受極大損失。

香港《南華早報》18日報導，史達偉日前在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）以「南海、東南亞的遺產和大家的後院」為題發表演說，指控中國利用國企霸凌南海周邊國家，更直接點名中國交通建設股份有限公司（下稱中交建）、中國海洋石油總公司（下稱中海油）等2家公司，指前者協助興建南海人工島礁，後者則在與越南的爭議海域設鑽油平台，可能被美方制裁。

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史達偉雖未詳述制裁方式，但美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐先前曾提案制裁中國國企，要求美國政府凍結其資產，並禁止相關人員在美進行商業活動，其中就提到中交建和中海油及其子公司。

菲律賓大學國際海洋事務教授巴童巴卡（Jay Batongbacal）認為，美國與東南亞各國如何定義中國的非法行動，將影響他們是與中國展開協商，還是訴諸法律行動。他舉例，若中海油準備在馬來西亞的大陸棚範圍內探勘，大馬和美國可能就會制裁該公司在2國內的商業活動。

值得注意的是，由於許多中國國企在中國「一帶一路」倡議中角色吃重，一旦被美國和其他國家制裁，恐受到更多損害。例如，中海油在美國德州、科羅拉多州、懷俄明州及墨西哥灣都有油氣開採計畫，子公司也持有美國多個油田計畫股份。

此外，中交建也與東南亞國家合作密切，包括去年12月拿下100億美元的菲律賓馬尼拉新國際機場建設計畫。

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