美研究：疫情導致航班減少 影響天氣預報準確率

美研究顯示，今年3月到5月的天氣預報準確率產生顯著下降；歐洲中程天氣預報中心表示，未來若所航班都消失，則未來準確率將會降低多達15%。圖為2019年川普向記者解釋多利安颱風的動向。（美聯社）

2020-07-18 23:55:44

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，全球商業航班大幅減少，各地天氣數據無法再由國際航班的飛機取得，對各地天氣預報產生影響。美國一項新研究顯示，今年3月到5月的天氣預報準確率顯著下降；歐洲中程天氣預報中心表示，未來若所有航班都消失，則未來準確率將會降低多達15%。

CNN 報導，蘭卡斯特大學生態中心（Lancaster University's Environment Centre）研究發現，由於疫情之下各地航班密度降低，使得今年3月到5月的地面天氣預報準確性下降。

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為了要精準預測氣象，需要仰賴各地監測工具回報的氣候數據進行演算和預測，然而在武漢肺炎爆發以後，飛機和船隻的回報數據已大幅減少，因此天氣預報無法精準演算並預測氣象。

特別是接下來即將來臨的颱風季，蘭卡斯特大學生態中心的研究員陳穎（Dr.Ying Chen）表示，冷熱空氣的掌握對於颱風的預測至關重要，若無法精準掌握氣溫，就無法即時發現颱風熱點。

陳穎也提到，在疫情之下不同地區所面臨到的天氣預報準確率降幅也大有不同，像是一些難以用既有設施觀測的地區，如格陵蘭和西伯利亞地區等，在航班減少的情況下，將會更加難以準確地進行天氣預測。

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