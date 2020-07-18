真人版阿甘！ 葉門士兵扛傷員後撤 槍林彈雨無傷網友全驚呆

美國軍事媒體18日釋出一段戰地實錄，一位葉門反政府組織「胡塞運動」的士兵肩扛受傷同袍，在槍林彈雨的開放戰場上疾走，整整兩分多鐘髮無傷，有如經典好萊塢電影「阿甘正傳」的翻版。（圖擷取自YouTube「Dwarfhunter」）

2020-07-18 20:54:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍事媒體18日釋出一段戰地實錄，一位葉門反政府組織「胡塞運動」的士兵肩扛受傷同袍，在槍林彈雨的開放戰場上疾走，整整兩分鐘毫髮無傷，有如經典好萊塢電影「阿甘正傳」的翻版，影片一出也引起許多網友熱議。

根據《軍事時報》報導，一名據傳是伊斯蘭宰德派武裝組織「胡塞運動」的軍人幾年前被側拍到，身上僅穿著長衫和涼鞋，扛著掛彩的弟兄從開放戰場後撤，整段撤退過程足足有兩分鐘以上，胡塞戰士與同袍卻未被任何槍砲彈藥擊中。

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好萊塢電影「阿甘正傳」中，主角阿甘為了拯救同袍，不斷在叢林戰場中來回，扛出受困在戰場的負傷同袍，除了躲避敵人的槍林彈雨，還躲過了友軍的轟炸，這段情節也被視為電影的經典畫面，這名胡塞戰士英勇行為，有如電影情節。

在影片發布之後，有不少網友認為「敵方人員應該回去重學基本射擊」，但更多人留言指出，敬佩該名胡塞軍人的勇氣以及袍澤之情。

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