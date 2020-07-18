謠言終結站》雪地狼群由「老病狼」開路？查核中心︰錯誤

網傳雪地狼群由「老病狼」開路，其實事實恰好相反。示意圖。（路透）

2020-07-18 16:32:43

〔即時新聞／綜合報導〕似是而非的假消息滿天飛，民眾要小心！近來，網傳「加拿大伍德野牛國家公園的狼群，老狼、病狼走在最前面，避免掉隊，還可控制整個隊伍前進的速度和節奏」一事，經查證為「部分錯誤」訊息。

近來，社群平台、通訊軟體流傳1張圖片，搭配文字訊息宣稱，「這是加拿大北部伍德布法羅國家公園裡一個典型的狼群，擁有25頭狼，具有高度的組織性，第一梯隊是3頭老狼、病狼，走在最前面，一是避免掉隊，二是控制整個隊伍前近的速度和節奏」。

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對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，經查該圖來自2011年《BBC》紀錄片《冰凍星球》的節錄畫面，確實為加拿大伍德野牛國家公園的狼群，但是專家指出，狼在雪地行走時，為了節省能量，會排成一線，由最強壯的狼開路，這樣後面跟隨的狼才能節省體力，若最老弱的狼走在前面反而會消耗很多能量，與實際情況不符。

報告補充，專家也指出，狼群中的領導者常常是母狼，牠們的身分比較像是照顧狼群後代的長輩、父母，科學家現在簡單地稱呼這些狼是「主導者（dominant pair）」或是單純的「爸爸」、「媽媽」，而不使用「王」這個詞，以免暗示狼是透過打架取得領導地位。綜上所述，此傳言為「部分錯誤」訊息。

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