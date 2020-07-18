羅冠聰發起連署 要求以色列公司停止為港警破解手機

羅冠聰發起國際連署，要求以色列公司Cellebrite停止為港警提供破解手機的服務。（歐新社）

2020-07-18 15:40:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主抗爭期間，常見香港警方沒收抗爭者手機作為調查證物。香港民運人士羅冠聰昨（17）日表示，港警會透過以色列「Cellebrite」公司破解手機內容，建立一個針對示威者的「情報網」。羅冠聰決定發起國際連署，要求Cellebrite停止為港警提供破解手機的服務。

羅冠聰昨晚於臉書發文表示，香港《國安法》實施後，香港的國安、警察、特務有凌駕法律的權力，可在不需搜查令情況下沒收嫌疑人的電子設備，加上《國安法》條文中「煽動顛覆國家政權」、「非法提供國家秘密或者情報」、「勾結外國勢力」等罪名模糊不清，他質疑這些科技公司是在為中共暴政服務，將港人「送中」。

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有鑑於此，羅冠聰決定發起國際連署，要求Cellebrite停止為香港警察提供破解手機的服務。羅冠聰說，他希望Cellebrite在《國安法》嚴重侵犯香港民眾的人權時，能避免成為極權的幫兇。文章發布至今已有近2萬人參與連署。

香港民運人士黃之鋒今年4月曾在臉書發文指出，港警正是使用以色列軟體「Cellebrite UFED Physical Analyzer」與瑞典軟體「MSAB XRY」成功破解他的iPhone XR手機，取得手機密碼與手機裡的所有圖片。

截至18日下午3時30分，已有近2萬人參與連署。（擷取自連署網頁）

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