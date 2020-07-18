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    中國居民勇救落水童 竟遭書記無恥搶功...網怒噴「狗官」

    目擊民眾提供的現場畫面，完全看不見陳凱人影。（圖擷取自微博）

    目擊民眾提供的現場畫面，完全看不見陳凱人影。（圖擷取自微博）

    2020-07-18 15:38:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國再傳搶功醜聞！近來，四川古藺縣有孩童失足落水，2位村民跳入河裡將孩子救起，沒想到事後社區書記陳凱在接受采訪時自稱跳水救人，還細緻描述了整個過程，卻被發現和旁人拍下的救人現場不符，事發後，還告誡居民們不要發朋友圈和抖音，引發中國網友憤怒，紛紛怒批，「這點小事都作假，別的不是作假更多？」、「領導最強的能力就是搶功勞，升官發財」、「狗官大概就是這個樣子吧」。

    根據中媒《頭條新聞》報導，當時居民王某和張某下水救起孩子，社區書記陳凱事後卻宣稱，「當時沒人去救，我就馬上跳了下去」，直到報導出來以後，當地村民紛紛提出質疑，表示陳凱當時喝得爛醉，話都講不清楚，看到孩子上岸以後，就伸手把他拽到背上，更拿出現場影片、照片打臉根本沒下水的陳凱，古藺縣媒體才改口稱，目擊者口述有誤，調查核實後將及時更正，「（陳凱）應該是誇大了自己救人的行為」。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「光天化日之下這都要搶？」、「這點小事都作假，那別的事是不是作假更多？」、「領導最強的能力就是搶功勞，升官發財！」，還有人眼尖指出，「這事用『陳凱本人也有誇張』就帶過了？」、「再誇大一下，就是鎮長甚至縣長救人」、「你要是再大一點的書記，能跨省干涉別人宣傳部了，這人就是你救的了」、「國家有這樣的幹部真的是要走下坡路」、「狗官大概就是這個樣子吧」。

    事後陳凱卻表示當時無人救孩童，自己跳下水才救起來。（圖擷取自微博）

    事後陳凱卻表示當時無人救孩童，自己跳下水才救起來。（圖擷取自微博）

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