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    港版國安法恐慌蔓延！ 多間VPN公司關閉香港伺服器

    全球至少有3間VPN服務商宣布關閉香港伺服器。圖為在中國百度上搜尋VPN的畫面。（法新社資料照）

    全球至少有3間VPN服務商宣布關閉香港伺服器。圖為在中國百度上搜尋VPN的畫面。（法新社資料照）

    2020-07-18 07:06:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國強行實施「港版國安法」後，全球多間提供「虛擬私人網路」（VPN）的網路公司宣布，由於港版國安法實行，擔心用戶的資料被強制截取，為保障用戶的隱私，決定關閉在香港的伺服器。

    綜合媒體報導，目前至少有3間VPN服務商宣布關閉香港伺服器，包含總部設在美國的IPVanish和Private Internet Access，以及加拿大的TunnelBear。

    總部位於美國科羅拉多州的Private Internet Access表示，港版國安法危害到用戶和香港居民的隱私，允許警方在沒有搜查令的情況下，查封香港服務器和截取用戶資料。該公司已在14日關閉香港伺服器。

    位於加拿大多倫多的TunnelBear指出，因為港版國安法引發廣泛憂慮，損害香港的言論自由，儘管其伺服器的資料已經過加密，但仍有可能被破解，所以將會刪除香港伺服器的全部資料，以確保用戶的安全。

    總部位於美國的IPVanish也表示，為了保護香港用戶的自由，該公司已關閉香港伺服器。IPVanish還說，「香港曾經是網路自由的堡壘，但現在受到與中國相同程度的網路限制，我們不幸的要將香港和中國視為一體」。

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