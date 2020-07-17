長江「2號洪水」猛灌三峽大壩 當地居民竟一問三不知

中國近期暴雨不斷，繼2日「長江2020年第1號洪水」形成後，中國水利部17日宣布，「長江2020年第2號洪水」在上游形成，三峽大壩入庫流量快速上漲中。（路透資料照）

2020-07-18 00:18:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期暴雨不斷，長江流域至西南一帶多地成為水鄉澤國，中國領導人習近平也坦言「防汛形勢十分嚴峻」，而17日「長江2020年第2號洪水」也在長江上游正式形成。有外媒詢問當地居民相關訊息，卻有人坦言不清楚三峽大壩的相關重要功能。

受強降雨影響，長江上游及三峽區間來水明顯增加，三峽大壩入庫流量快速上漲，17日上午10點入庫流量增漲至每秒5萬立方公尺，達到洪水編號標準，中國水利部也宣布「長江2020年第2號洪水」在上游形成。

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針對今年汛期三峽大壩又備受矚目，《美國之音》 訪問三峽大壩在地居民，湖北荊州居民蕭守義說，很多老百姓都不懂，有幾個老百姓知道三峽大壩啊？三峽大壩發電、防洪功效很多老百姓都不知道，「不知道具體情況、不知道三峽大壩有多危險。」

另一名在地居民張毅則說，「三峽大壩就是一個水力發電站而已，原來做它的時候把它吹到天上，做完後從萬年一慮、百年一慮、七十年一慮、十年一慮、不停地降、降、降，其實，它的防洪效率說不清楚」。

張毅也質疑，中國官方的洪災救濟根本杯水車薪，竟有要受災居民去投靠親友的消息，也感嘆就算紅十字會發放補助，「平均就是每人一、兩塊錢吧」；他也提到，以往中國發生水災，香港民眾捐的最多，台灣民眾也會捐錢，但看看現在中國對香港的手段，「說好五十年不變的……」。

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