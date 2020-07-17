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    武漢肺炎》全球1383萬確診59萬人死亡 單日逾24萬確診創新高

    根據世界實時統計數據（Worldometers）統計，16日全世界單日增加超過24萬例確診，再次創下新高。而目前全球死亡人數也達59萬702人。（法新社）

    根據世界實時統計數據（Worldometers）統計，16日全世界單日增加超過24萬例確診，再次創下新高。而目前全球死亡人數也達59萬702人。（法新社）

    2020-07-17 23:22:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，根據美國約翰·霍普金斯大學大學統計，截至17日晚間11時，全球已有1383萬7395例確診，59萬702人死亡。另外，根據世界實時統計數據（Worldometers）統計，16日全世界單日增加超過24萬例確診，再次創下新高。

    綜合外媒報導，在16日一整天中，全球增加了24萬8914例確診，再次創下全球單日最高確診紀錄。其中，美國增加7萬3000多例確診（霍普金斯大學統計7萬7000例）、日本東京新增293例確診，都是疫情以來，該地的單日最高確診數。

    此外，今日菲律賓通報新增了1841例確診、印尼則新增了1462例確診，雙雙破千；印度的累計確診病例，則是在短短3天就從80萬增至90萬例，2天之後更從90萬例爆衝到100萬例，顯示疫情惡化。

    目前全球確診數最高國家仍為美國，累計確診357萬6593人，巴西以201萬2151人確診次之，印度以100萬3832例維持第三。另外，美國目前已有13萬8384人因疫情喪生，佔全球總死亡人數的23％。

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