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    中俄邊境爆「激烈肉搏戰」護欄全垮 影片曝光網友笑噴求後續

    中俄邊境出現「2隻棕熊」大對決。（翻攝自Twitter）

    中俄邊境出現「2隻棕熊」大對決。（翻攝自Twitter）

    2020-07-17 17:06:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期與鄰國衝突不斷，上個月才因邊境衝突和印度關係緊張，沒想到日前傳出在5月時，中國和俄羅斯邊界就曾發生一起激烈的衝突事件，不過影片曝光後，大家才發現原來這場衝突的主角是「2隻大棕熊」，讓網友笑噴，搞笑回應「突發！中俄邊境發生激烈衝突！」、「請雙方公布真相」。

    據外媒《The Siberian Times》報導，俄羅斯動物保育組織阿穆爾虎中心（Amur Tiger Center）長期在西伯利亞（Serbia）東部猶太自治區（Jewish Autonomous Oblast）的樹林中架設攝影機，用以追蹤之前營救、重新野放的阿穆爾虎（又稱東北虎或西伯利亞虎），沒想到在5月11日夜間竟意外錄下中國棕熊和俄羅斯棕熊跨圍欄激戰的場面。

    影片中可見，來自中國棕熊首先從鐵絲網的洞口探頭而出，接著直接撲到俄羅斯棕熊的身上，雙方展開激烈搏鬥，戰況猛烈到沿路的攝影器材和鐵絲網都遭到破壞，無從得知究竟是哪方贏了這場「邊境大戰」，阿穆爾虎中心表示，初步判斷這2頭熊應是為了領地而激烈打鬥。

    由於該地區為中國和俄羅斯邊境，讓不少網友笑稱「中俄邊境發生激烈衝突了！」、「俄羅斯熊不該出現在那，攻擊中國熊是辱華」、「快公布後續發展」、「現場沒有熊員傷亡」、「中俄雙方隱瞞傷亡熊數，西方動物保護組織呼籲要公開數據，並積極調查事件原因！」、「我相信一定是戰鬥民族獲勝」。

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