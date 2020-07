中俄邊境爆「激烈肉搏戰」護欄全垮 影片曝光網友笑噴求後續

2020-07-17 17:06:41

〔即時新聞/綜合報導〕中國近期與鄰國衝突不斷,上個月才因邊境衝突和印度關係緊張,沒想到日前傳出在5月時,中國和俄羅斯邊界就曾發生一起激烈的衝突事件,不過影片曝光後,大家才發現原來這場衝突的主角是「2隻大棕熊」,讓網友笑噴,搞笑回應「突發!中俄邊境發生激烈衝突!」、「請雙方公布真相」。

據外媒《The Siberian Times》報導,俄羅斯動物保育組織阿穆爾虎中心(Amur Tiger Center)長期在西伯利亞(Serbia)東部猶太自治區(Jewish Autonomous Oblast)的樹林中架設攝影機,用以追蹤之前營救、重新野放的阿穆爾虎(又稱東北虎或西伯利亞虎),沒想到在5月11日夜間竟意外錄下中國棕熊和俄羅斯棕熊跨圍欄激戰的場面。

影片中可見,來自中國棕熊首先從鐵絲網的洞口探頭而出,接著直接撲到俄羅斯棕熊的身上,雙方展開激烈搏鬥,戰況猛烈到沿路的攝影器材和鐵絲網都遭到破壞,無從得知究竟是哪方贏了這場「邊境大戰」,阿穆爾虎中心表示,初步判斷這2頭熊應是為了領地而激烈打鬥。

由於該地區為中國和俄羅斯邊境,讓不少網友笑稱「中俄邊境發生激烈衝突了!」、「俄羅斯熊不該出現在那,攻擊中國熊是辱華」、「快公布後續發展」、「現場沒有熊員傷亡」、「中俄雙方隱瞞傷亡熊數,西方動物保護組織呼籲要公開數據,並積極調查事件原因!」、「我相信一定是戰鬥民族獲勝」。

A Chinese and a Russian brown bear fight at the state border. Barbed fence and trail camera smashed by furious males, leaving the winner unknown https://t.co/ZfKNPWM7VL pic.twitter.com/XUATZgSDXz