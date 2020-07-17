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    好猛！科學家無意間發現新細菌 可吃錳獲得能量

    美國加州理工學院科學家發現新品種細菌，這類細菌可吃錳獲得維生能量。圖a左：碳酸錳培養皿對照瓶，圖a右：產生氧化錳的燒瓶。圖b：孵育該細菌的試管中，出現黑色氧化錳斑點。圖c：顯微鏡下ˇ的試管物質。圖d：氧化錳透射顯微照片。圖e：螢光顯微照片。（圖擷自《自然》）

    美國加州理工學院科學家發現新品種細菌，這類細菌可吃錳獲得維生能量。圖a左：碳酸錳培養皿對照瓶，圖a右：產生氧化錳的燒瓶。圖b：孵育該細菌的試管中，出現黑色氧化錳斑點。圖c：顯微鏡下ˇ的試管物質。圖d：氧化錳透射顯微照片。圖e：螢光顯微照片。（圖擷自《自然》）

    2020-07-17 15:57:53

    〔即時新聞／綜合報導〕太猛了！美國加州理工學院微生物學家萊德貝特（Jared Leadbetter）用錳進行實驗後，將廣口瓶放在水槽裡浸泡，結果他工作一忙就忘了這件事，等到幾個月後查看時赫然發現瓶子內部塗滿黑色物體，一檢查才知道那是氧化錳，並進一步發現自來水中的新細菌可吃錳獲得維生能量。

    《CNN》報導，萊德貝特表示，當他看到廣口瓶產生異狀後，便懷疑可能是微生物造成了這種情況，經過一系列的測試後將研究結果刊登在頂尖期刊《自然》，證實首批可吃錳的細菌被發現了，而氧化錳就是它吃完錳之後的產物。

    萊德貝特說，有證據表明這類細菌生活在地下水中，而加州理工學院所在的帕薩迪納市，的確有一部分水源是從地下含水層當中抽出來的。

    萊德貝特指出，該細菌可以代謝金屬這種看似不可能的代謝的物質，產生出對自己有用的能量。透過上述研究，將有助於科學家更好地了解地下水系統和水道為何會被氧化錳堵塞。

    原來，在過去的環境工程文獻裡，存在不少水源分配系統被氧化錳堵塞的狀況，箇中原因向來都是個謎，雖然許多科學家都認為可能是細菌分解錳之後產生了氧化錳，但直到現在才證實了這種猜想。

    科學家發現可吃錳的細菌，而氧化錳就是它吃完錳之後的產物。圖f：掃描電子顯微鏡下的氧化錳，圖g：螢光顯微鏡下的細菌。（圖擷自《自然》）

    科學家發現可吃錳的細菌，而氧化錳就是它吃完錳之後的產物。圖f：掃描電子顯微鏡下的氧化錳，圖g：螢光顯微鏡下的細菌。（圖擷自《自然》）

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