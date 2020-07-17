港大病毒學者閻麗夢逃美爆中共瞞疫內幕 龐皮歐認同

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）支持閻麗夢的說法。（法新社資料照）

2020-07-17 14:47:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢日前爆料，中國官方早在去年12月就知道武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）會人傳人感染。對此，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）支持閻麗夢的說法，他表示，中共早在與世界分享這種病毒之前，就已知道病毒會人傳人感染。

龐皮歐16日接受《福斯新聞》節目「比爾·翰默報導」（Bill Hemmer Reports）專訪時，主持人翰默提問：「前幾天，有一位香港科學家逃離中國，說她為擔心自己的生命危險。她稱中國公開病毒人傳人感染的3週前，就已經知道這個事實。她說的對嗎？」

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龐皮歐表示，他沒有看過閻麗夢的講話，但事實是，中共在與世界分享病毒人傳人之前，就已經知道病毒會在人與人之間傳染，世界衛生組織（WHO）本身也加入隱瞞的行列，努力阻止世界否認應對這種威脅所需知識，以及阻止對來自中國武漢的病毒造成威脅的了解。

閻麗夢本月10日接受《福斯新聞》專訪，她自稱是全球最早研究武漢肺炎病毒的研究人員之一，但由於中國政府拒絕讓海外和香港專家在中國做研究，她只好求助於一名中國疾病預防控制中心的科學家朋友，該友人去年12月31日就告訴她武肺會人傳人。閻麗夢因此相信，中國政府其實早就很瞭解武肺病毒。

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