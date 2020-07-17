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    洪災嚴重！中國女主播竟瞎扯「因為網路變好了」引眾怒

    山東主持人表示，洪災嚴重是因為網路變好了。（圖擷取自微博）

    山東主持人表示，洪災嚴重是因為網路變好了。（圖擷取自微博）

    2020-07-17 12:37:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國洪災嚴重，長江流域至西南一帶多地成為水鄉澤國，中國領導人習近平也承認「防汛形勢十分嚴峻」，不過卻有山東省日照市嵐山區的媒體主持人表示，「互聯網讓洪災信息源源不斷傳遞到你手機裡，造成了洪澇越發嚴重的錯覺」，讓中國網友紛紛怒酸，「網線一拔，洪水立退」、「原來美國疫情嚴重也是因為網絡太好了」、「只為權貴唱讚歌，不為百姓說人話」、「可以去外交部了」。

    有中國網友PO出《嵐山融媒》主持人姜騰在節目中發表的一段言論，「為什麼建了這麼多水壩，洪澇卻越來越嚴重？這是因為網路變好了！」、「互聯網讓洪災信息源源不斷傳遞到你手機裡，造成了洪澇越發嚴重的錯覺」，有網友轉發後感嘆，「現在的風向是準備對一切發聲的渠道追殺截堵了」、「真實的是網絡，虛偽的是現實」、「記住這張無恥的共匪嘴臉（嘔吐）」。

    看了影片的其他中國網友也紛紛怒回，「都賴網絡，要是沒有網，只有電視，再配上這樣的主持人，那不是天下太平了嗎」、「網線一拔，洪水立退」、「soga，原來美國疫情嚴重也是因為網絡太好了，建議全美斷網這樣新冠就自然滅絕了」、「只為權貴唱讚歌，不為百姓說人話」、「第二個海霞呢，啥時候進央視？」、「可以去外交部了」。

    還有人分享真實情況，「這人不得好死，我武漢人，昨天去黃陂他媽的村子都淹了」、「這主持人是不是腦子有坑？我們江西全省進入防汛模式，你在這說去江邊遊玩？」、「她有看過真實情況嗎，昨天我們縣那邊又塌了一座房子，解放軍都來我們學校住了」、「我們老家都撤了，做好了破壩準備了啊」。

    不過也有人表示，「還是別罵主持人吧這也是她的工作沒辦法」、「主持人沒權利定稿子的，她就是個被推出來的形象」。

    山東主持人表示，現在不用派人守堤。（圖擷取自微博）

    山東主持人表示，現在不用派人守堤。（圖擷取自微博）

    山東主持人表示，相反還能在江邊遊玩觀景。（圖擷取自微博）

    山東主持人表示，相反還能在江邊遊玩觀景。（圖擷取自微博）

    其他網友分享的「官方美言」。（圖擷取自微博）

    其他網友分享的「官方美言」。（圖擷取自微博）

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