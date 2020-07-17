武漢肺炎》防疫計畫募款不到兩成 聯合國籲G20行動

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長洛科克呼籲G20國家行動，協助貧困國家應對武漢肺炎疫情。（歐新社資料照）

2020-07-17 14:53:43

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國官員呼籲富國提供103億美金（約3千億新台幣）的援助，以幫助主要在非洲、南美洲的63個國家，應對武漢肺炎的傳播和影響，據報導，截至目前為止，聯合國僅募得17億美元（約5百億新台幣）。

綜合外媒報導，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長洛科克（Mark Lowcock）16日表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發以來貧困國家獲得的支持嚴重不足，並警告，西方應對武漢肺炎衝擊的措施過於短視近利，恐導致全球最貧窮的國家6.4億人染疫，造成170萬人死亡。

請繼續往下閱讀...

聯合國警告，若不採取行動，將加劇全球貧困，並將2.65億人推向飢餓的邊緣。洛科克表示，截至目前富國已提出財政政策，以保護自己的國民和經濟，但這樣的措施仍遠遠不足。全球主要經濟體二十國集團（G20）的財政部長預計將在明（18）日舉行會議，洛科克表示，G20應該要行動，否則日後恐面臨後果。

聯合國為對抗武漢肺炎疫情發起「全球人道主義行動計畫」（global humanitarian response plan），自3月啟動計畫以來，已是第3次呼籲富國捐款，最初目標為20億美元（約590億新台幣）。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法