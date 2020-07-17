4疫苗研發有進展 中國藥廠在阿聯第3期臨床試驗

2020-07-17 00:13:02

〔中央社〕全球至少有4項武漢肺炎疫苗研發計畫有斬獲，阿布達比官方表示，中國國營的國藥集團（Sinopharm）已開始在阿布達比展開第3期臨床試驗，預計總共招募1萬5000名受試者。

路透社報導，這項在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）展開的人體試驗，由國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司（CNBG）以及阿聯科技巨頭G42集團和阿布達比衛生部門共同合作。

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研究已在昨天展開，G42醫療事業執行長柯希（Ashish Koshy）宣稱，這是全球最早進入第3期臨床試驗的一支不活化疫苗（inactivated vaccine）。

阿聯2019冠狀病毒疾病臨床管理委員會負責人阿爾卡比（Nawal Alkaabi）說，將在3至6個月時間招募1萬5000名受試者，年齡介於18至60歲。

柯希說，國藥集團選在阿聯進行第3期臨床試驗，是因為大約有來自200個不同國籍的人住在這裡。

除國藥集團外，全球另外還有其他3項武漢肺炎疫苗研究計畫也不斷向前推進。

美國生技公司莫德納（Moderna）14日宣布，將在7月27日啟動最後階段的候選疫苗人體試驗，約有3萬名美國受試者預料將參與。

法新社指出，莫納德被認為是全球2019冠狀病毒疾病疫苗研發競賽中的領先者，研究預計進行至2022年10月，但在那之前應該會有初步結果。

此外，倫敦每日電訊報（Daily Telegraph）報導，牛津大學（Oxford University）的試驗顯示，它的原型疫苗對2019冠狀病毒疾病產生免疫反應。

報導稱，約1000名受試者接種疫苗後產生抗體與殺手T細胞。先前研究顯示，這些T細胞可以存在體內數年協助對抗病毒。

至於德國生技公司BioNTech與美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）合作的疫苗，則將對3萬名受試者進行第3期臨床試驗。

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