捨身救妹！男童被狗咬爛臉 「美國隊長」拍片讚英雄

飾演「美國隊長」的克里斯伊凡親自拍片送給沃克，大讚他是個真正的英雄。（圖擷自ig「nicolenoelwalker」）

2020-07-16 21:47:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國懷俄明州1名6歲男孩，為了拯救自己的妹妹，不惜捨身相護，隻身擋下惡犬襲擊，整張臉被咬到破相，足足縫了快90針。他英雄般的行為，也讓飾演「美國隊長」的克里斯伊凡親自拍片向他致敬，更稱讚他無私又勇敢，是個真正的英雄。

綜合外媒報導，住在美國懷俄明州的6歲男孩沃克（Bridger Walker）發現1歲大的德國牧羊犬正朝著他4歲的妹妹衝過來時，便隨即跳上去擋住這隻狗的攻擊，沒想到這隻狗迅速地咬住了沃克的臉頰，讓他的左半臉幾乎完全破相。

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沃克的家人表示，沃克隨後馬上送醫急救，接受2個小時的手術，並縫了快90針。而當沃克的父親問他為何要挺身而出時，沃克竟回答「如果有人會死，我想那個人應該要是我」。

沃克捨身救妹的行為感動許多網友，連演員安海瑟威（Anne Hathaway）都主動公開發表評論讚許他，也讓這件事迅速地在各界傳開。由於沃克本身是電影《復仇者聯盟》的粉絲，讓許多飾演漫威英雄的演員也出聲稱讚。

「你的妹妹很幸運能有你這個哥哥，你的家長也以你為傲」飾演「美國隊長」的克里斯伊凡親自拍片向沃克致敬，大讚他是個真正的英雄，既無私又勇敢。除此之外，他還要送他美國隊長的盾牌，「因為你值得，沃克」美國隊長感性說道。

沃克擋住狗的攻擊，沒想到這隻狗迅速地咬住了沃克的臉頰，讓他的左半臉幾乎完全破相（圖擷自ig「nicolenoelwalker」）

沃克（左）為了救自己的妹妹（右），不惜捨身相護，隻身擋下惡犬襲擊。（圖擷自ig「nicolenoelwalker」）

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