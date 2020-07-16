武漢肺炎》重回封鎖！印度確診將破百萬 單日死亡數創新高

印度單日激增3萬2695名武漢肺炎確診病例，使得國內確診人數逼近百萬。（法新社）

2020-07-16 22:20:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度今（16）日激增3萬2695名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，累計總數逼近百萬，已達到96萬8876例；官方更宣布，過去24小時內死亡人數達606人，是疫情爆發以來最高紀錄，累計已2萬4915死。

綜合媒體報導，印度疫情持續升溫，政府將重新封鎖諸多地區，包括兩週前曾對遊客重新開放的果阿邦州（state of Goa），以及12個高風險區域，如馬哈拉特斯拉邦（Maharashtra）、泰米爾納德邦（amil Nadu）、西孟加拉邦 （West Bengal） 及阿薩姆邦（Assam）等地。

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旅遊勝地果阿邦州的首長薩旺（Pramod Sawant）宣布，自今日晚上開始，將施行為期3天的封鎖和宵禁；他也同時指出，在過去兩週裡，有將近4萬人因為配戴口罩而被罰款100盧比（約新台幣39元）。

印度中央政府先前不斷放寬封鎖規定，讓人口大幅流動，此次面對疫情持續升溫，印度衛生部仍表示，目前康復率已攀升至63.24％，並且透過積極檢測，及時診斷以及家庭隔離等，康復病例仍持續增加中。

但專家指出，印度民眾欠缺個人放護意識，再加上政府若再放鬆管制，印度將有可能超過全球第二重災區巴西。

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