為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》重回封鎖！印度確診將破百萬 單日死亡數創新高

    印度單日激增3萬2695名武漢肺炎確診病例，使得國內確診人數逼近百萬。（法新社）

    印度單日激增3萬2695名武漢肺炎確診病例，使得國內確診人數逼近百萬。（法新社）

    2020-07-16 22:20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今（16）日激增3萬2695名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，累計總數逼近百萬，已達到96萬8876例；官方更宣布，過去24小時內死亡人數達606人，是疫情爆發以來最高紀錄，累計已2萬4915死。

    綜合媒體報導，印度疫情持續升溫，政府將重新封鎖諸多地區，包括兩週前曾對遊客重新開放的果阿邦州（state of Goa），以及12個高風險區域，如馬哈拉特斯拉邦（Maharashtra）、泰米爾納德邦（amil Nadu）、西孟加拉邦 （West Bengal） 及阿薩姆邦（Assam）等地。

    旅遊勝地果阿邦州的首長薩旺（Pramod Sawant）宣布，自今日晚上開始，將施行為期3天的封鎖和宵禁；他也同時指出，在過去兩週裡，有將近4萬人因為配戴口罩而被罰款100盧比（約新台幣39元）。

    印度中央政府先前不斷放寬封鎖規定，讓人口大幅流動，此次面對疫情持續升溫，印度衛生部仍表示，目前康復率已攀升至63.24％，並且透過積極檢測，及時診斷以及家庭隔離等，康復病例仍持續增加中。

    但專家指出，印度民眾欠缺個人放護意識，再加上政府若再放鬆管制，印度將有可能超過全球第二重災區巴西。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度確診破90萬大關 IT重鎮班加羅爾今晚重回封鎖
    2020-07-14 17:50

    印度確診破90萬大關 IT重鎮班加羅爾今晚重回封鎖
    印度新增確診破紀錄 IT重鎮班加羅爾將封鎖一週
    2020-07-12 17:10

    印度新增確診破紀錄 IT重鎮班加羅爾將封鎖一週
    小蘇打＋白肥皂 除臭去污最佳組合

    小蘇打＋白肥皂 除臭去污最佳組合
    武漢肺炎》印度新增逾2.6萬例確診 再創單日新高
    2020-07-10 14:57

    武漢肺炎》印度新增逾2.6萬例確診 再創單日新高
    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍

    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍
    國際今日熱門
    2020-07-16 08:20

    爽買！富豪光看影片 就花1.8億買下小島

    2020-07-15 23:35

    南韓明年最低時薪只漲3塊台幣 創32年來最低漲幅

    2020-07-15 23:31

    官方猛批香港民主派初選違法 大律師湯家驊：看不出來

    2020-07-15 23:45

    中國內外交迫！習近平急咬牙：堅持黨的領導不能動搖

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播