英國法院准許IS聖戰新娘入境 為爭取恢復國籍而戰

英國內政部此前撤銷IS聖戰新娘貝古姆的公民身分，如今英國上訴法院裁定准許貝古姆回國，為她的國籍被撤銷提出上訴。（法新社）

2020-07-16 20:56:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國20歲女子貝古姆（Shamima Begum）2015年到敍利亞加入極端組織伊斯蘭國（IS）當聖戰新娘，事後反悔想回國，去年被英國內政部褫奪公民身分。如今，英國上訴法院今（16日）裁定，准許貝古姆入境，為她的國籍被撤銷提出上訴，爭取恢復公民身分。

綜合外媒報導，貝古姆去年在敘利亞難民營被發現後，英國內政部以安全為由，取消貝古姆的公民身分，貝古姆的法律團隊對此提出異議。今年2月，英國特殊移民上訴委員會（SIAC）裁定內政部的決定合法，理由是她的母親是孟加拉籍，因此她理應能加入孟加拉國籍，而不會讓她成為無國籍者，違反《國際法》。但孟加拉外交部曾提出爭議，稱貝古姆不是孟加拉公民，也將不會允許她進入孟加拉。

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針對推翻英國內政部的決定，上訴法院表示，儘管有國安隱患，但就此案的事實而言，公平和正義必須超過對國家安全的關注。審理此案的法官則指出，如果貝古姆回到英國，國安問題也有機會獲得處理和管理。

對此，英國內政部表示「相當失望」，將繼續申請上訴許可。

貝古姆在年僅15歲時離英投靠IS，之後與荷蘭藉IS戰士雷代克（Yago Riedijk）結婚，在敍利亞產下2名兒女卻先後死亡。去年初，懷有第3胎的貝古姆公開呼籲英國政府讓她回家，卻被英國內政部取消國籍，後來第3胎也不幸離世。

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