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    不知道是惡作劇電話 波蘭總統大談俄國聊了11分鐘

    波蘭總統杜達（見圖）接到冒充聯合國秘書長的惡作劇電話，雙方還聊了長達11分鐘。（歐新社）

    波蘭總統杜達（見圖）接到冒充聯合國秘書長的惡作劇電話，雙方還聊了長達11分鐘。（歐新社）

    2020-07-16 20:40:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯知名的惡作劇2人組本週冒充聯合國秘書長致電給順利連任的波蘭總統杜達（Andrzej Duda），雙方還進行了長達11分鐘的通話。

    綜合外媒報導，俄國的沃萬（Vovan）及萊克斯（Lexus）以假扮外國官員或歐洲政界人士進行惡作劇而臭名昭彰，其中一人庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov），本週假扮成聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），在英語通話中祝賀杜達順利連任。

    惡作劇者將通話錄音上傳到YouTube頻道，在這長達11分鐘的通話裡，雙方對話圍繞波蘭對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的處理狀況，以及波蘭與俄國因二戰和蘇聯佔領波蘭領土而發生的緊張局勢。

    在談到二戰問題時，杜達在電話中說：「我們與普廷先生討論過這段歷史，他指責我們說是波蘭開啓了二戰。」他還說，俄國雖然為戰勝法西斯作出巨大貢獻，但也佔領過波蘭。

    假冒的「聯合國秘書長」在談話中提到利沃夫，這塊烏克蘭領土曾是波蘭城市。杜達說：「這是歷史上理解起來不同的東西，它（利沃夫）是友好的禮物，而俄羅斯人之前是侵佔。」並反駁了對方提出將利沃夫和其他城市拿回去的建議。

    杜達辦公室也證實接到惡作劇電話，杜達15日在推特上表示，在通話時，「我意識到可能有問題」，因為對方在說波蘭伏特加品牌Żubrówka這個詞時，講得比真的古特雷斯更好。他也承認，對方的聲音真的很像古特雷斯本人。

    據報，波蘭當局正在調查惡作劇者是如何聯繫到杜達，以及俄國的特勤部門是否參與其中。惡作劇者曾否認與克里姆林宮有關聯。

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