再掀波？金與正炸兩韓辦公室挨告 南韓檢方展開調查

金與正炸兩韓辦公室被告，南韓檢方已就此展開調查。（歐新社）

2020-07-16 19:33:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的妹妹金與正日前頻頻和南韓對槓，還炸毀兩韓辦公室，有南韓律師對此提出刑事訴訟，首爾檢方已就此展開前所未見的調查，此舉有可能再度激怒先前不斷批評南韓的北韓當局。

《法新社》報導，一名女發言人今（16）日表示，首爾中央區檢察官收到了一名首爾律師對金與正和北韓人民軍總參謀長朴正天（Park Jong Chon）提出的刑事訴訟，並已開始調查。

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金與正上月警告「毫無用處」的兩韓聯絡辦公室很快就會「灰飛煙滅」後，北韓16日就將位於開城工業區的建築物炸毀。

控告金與正的律師李炅在（Lee Kyung-jae）在訴狀中指稱，儘管兩韓聯絡辦公室位在北韓，但被炸毀的建築是南韓公共財產，因為它是用南韓政府資金進行翻修，金與正「用炸藥摧毀」南韓「為公眾利益服務的準外交機構建築」。

李炅在表示，根據南韓刑法，使用爆裂物去毀損財產或破壞和平，可處死刑或至少7年有期徒刑。儘管南韓自1997年以來沒有執行過死刑，但死刑仍保留在法律中。

儘管南韓當局在實際上幾乎不可能懲罰金與正或朴正天，但李炅在表示，他想藉此告知北韓人民其領導人的偽善。

上週，首爾法院下令北韓領導人賠償曾是北韓戰俘的韓戰老兵，他們在韓戰期間遭北韓部隊抓走並被強迫勞動。這項判決在分裂的韓半島上樹立可能有深遠影響的法律先例。

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