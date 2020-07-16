模仿《絕命毒師》？俄男夥友毒殺教授 劫財溶屍

貝科夫斯基（右）疑似經濟困難，竟將歪腦筋動到自己大學的化學教授庫茲涅佐夫（左）身上，將他迷昏，銀行帳戶洗劫一空，最後還分屍意圖溶屍滅跡。（圖擷取自Вести Воронеж）

2020-07-16 21:34:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近日發生一起駭人的殺人溶屍案，有個33歲男子疑因經濟困難，竟將歪腦筋動到自己的大學教授身上，男子夥同友人將教授迷昏，把銀行帳戶洗劫一空；結果2人事後發現教授沒了呼吸心跳，竟一不做二不休，將教授分屍後放進裝有強酸的容器裡，意圖溶屍滅跡，最後雙雙遭警方逮捕。

綜合外媒報導，俄羅斯33歲博士研究生貝科夫斯基（Dmitry Bykovsky），3月時夥同30歲友人卡拉莫夫（Alexander Kharlamov），將自己認識的化學教授庫茲涅佐夫（Vladislav Kuznetsov）以氯仿迷昏，將他的銀行帳戶共200萬盧布（約83.2萬新台幣）全數盜領一空。

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然而，事後兩人發現教援已沒有呼吸心跳，竟一不做二不休分屍，丟入裝滿強酸的容器裡，意圖毀屍滅跡，溶屍筒還放在主謀貝科夫斯基租屋處的陽台；另一方面，定期會跟教援聯絡的家人發現人失蹤後報警，2名兇手在近4個月後遭警方循線逮捕。

俄羅斯警方調查發現，貝科夫斯基疑似覬覦自己在大學認識的教授庫茲涅佐夫錢財，找友人卡拉莫夫一同在3月4日去庫茲涅佐夫家中找他，2人作案後發現庫茲涅佐夫失去呼吸心跳，竟將遺體搬到疑似事前準備、庫茲涅佐夫家附近的一處公寓房間內「處理」；共犯卡拉莫夫被捕後對犯行坦承不諱，而主謀貝科夫斯基堅稱自己沒有殺人意圖，也否認自己是模仿《絕命毒師（Breaking Bad）》劇中的殺人方法。

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