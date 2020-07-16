南韓驚現狼師女廁偷拍 全國學校徹查隱藏式攝影機

南韓教育部下令「全面」檢查全國的小學、中學、高中，搜查校內是否藏有隱藏式攝影機。圖為南韓執法人員在首爾的女廁檢查是否有偷拍裝置。（法新社）

2020-07-16 18:40:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓偷拍犯罪氾濫，連學校也淪陷，該國教育部近日宣布，已要求17個一級行政區的教育部門「全面」檢查全國小學、中學、高中，搜查校內是否藏有隱藏式攝影機。

《韓國時報》報導，在慶尚南道金海市和昌寧郡2名教師被發現在自己工作學校的廁所裝設隱藏式攝影機後，慶尚南道教育廳要求檢查轄內學校是否也藏有偷拍裝置，南韓教育部考慮到問題的嚴重性，決定將調查範圍擴大到全國。

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慶尚南道教育廳負責人朴鐘勳（Park Jong-hoon，音譯）表示，「我向居民、父母以及學校女職員和女老師們致以誠摯的歉意。」他的致歉對象並未包含學生。

今年6月24日，金海市一名高中老師因涉嫌在學校大樓1樓的女廁內安裝隱藏式攝影機而被捕。同一天，昌寧郡一名中學老師也因在學校大樓2樓女廁安裝偷拍裝置被捕。

事發後，教師聯合會呼籲政府教育部門對全國所有學校是否被裝設這種非法拍攝裝置進行全面調查，稱這是「對年輕學生的惡性犯罪，任何藉口都不能被原諒。」

教育部表示，此事已轉交給執法機構進行刑事調查。教育部長俞銀惠表示，「絕對不能在學校進行非法拍攝，這會破壞學校和社區間的信任。所有教育工作者都應團結起來，防止再次發生這種可恥事件。」

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