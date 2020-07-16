為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓驚現狼師女廁偷拍 全國學校徹查隱藏式攝影機

    南韓教育部下令「全面」檢查全國的小學、中學、高中，搜查校內是否藏有隱藏式攝影機。圖為南韓執法人員在首爾的女廁檢查是否有偷拍裝置。（法新社）

    南韓教育部下令「全面」檢查全國的小學、中學、高中，搜查校內是否藏有隱藏式攝影機。圖為南韓執法人員在首爾的女廁檢查是否有偷拍裝置。（法新社）

    2020-07-16 18:40:34

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓偷拍犯罪氾濫，連學校也淪陷，該國教育部近日宣布，已要求17個一級行政區的教育部門「全面」檢查全國小學、中學、高中，搜查校內是否藏有隱藏式攝影機。

    《韓國時報》報導，在慶尚南道金海市和昌寧郡2名教師被發現在自己工作學校的廁所裝設隱藏式攝影機後，慶尚南道教育廳要求檢查轄內學校是否也藏有偷拍裝置，南韓教育部考慮到問題的嚴重性，決定將調查範圍擴大到全國。

    慶尚南道教育廳負責人朴鐘勳（Park Jong-hoon，音譯）表示，「我向居民、父母以及學校女職員和女老師們致以誠摯的歉意。」他的致歉對象並未包含學生。

    今年6月24日，金海市一名高中老師因涉嫌在學校大樓1樓的女廁內安裝隱藏式攝影機而被捕。同一天，昌寧郡一名中學老師也因在學校大樓2樓女廁安裝偷拍裝置被捕。

    事發後，教師聯合會呼籲政府教育部門對全國所有學校是否被裝設這種非法拍攝裝置進行全面調查，稱這是「對年輕學生的惡性犯罪，任何藉口都不能被原諒。」

    教育部表示，此事已轉交給執法機構進行刑事調查。教育部長俞銀惠表示，「絕對不能在學校進行非法拍攝，這會破壞學校和社區間的信任。所有教育工作者都應團結起來，防止再次發生這種可恥事件。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防治偷拍海報畫出宅男形象 南韓警方道歉撤除
    2019-03-24 12:18

    防治偷拍海報畫出宅男形象 南韓警方道歉撤除
    大規模偷拍！南韓驚爆1600人「被直播」 30間旅館淪陷
    2019-03-20 22:38

    大規模偷拍！南韓驚爆1600人「被直播」 30間旅館淪陷
    投資好複雜？富蘭克林：交給機器人一指搞定

    投資好複雜？富蘭克林：交給機器人一指搞定
    女人何苦為難女人...南韓偷拍網站共同創辦者竟是女性
    2019-01-11 11:07

    女人何苦為難女人...南韓偷拍網站共同創辦者竟是女性
    南韓偷拍橫行 政府決定在廁所加裝監視器
    2018-08-07 11:22

    南韓偷拍橫行 政府決定在廁所加裝監視器
    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍

    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍
    鼓勵性侵還偷拍 韓最大色情網站負責人遭逮
    2018-06-27 11:23

    鼓勵性侵還偷拍 韓最大色情網站負責人遭逮
    國際今日熱門
    2020-07-15 21:16

    耍賴到底！梁振英涉收1.9億拒調查拖到結案 香港議員斥：懦夫

    2020-07-15 21:48

    中國、蒙古傳鼠疫 美國也有松鼠出現染疫跡象

    2020-07-15 19:28

    美總統候選人拜登活動致詞引用《毛語錄》！美國網友罵翻

    2020-07-15 19:01

    信仰只准「信黨」！中共頒黨員「十誡」 參觀古蹟也不行

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播