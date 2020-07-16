為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    神祕天機！美退役洲際飛彈 連射4顆秘密間諜衛星

    美國由退役洲際彈道飛彈改裝的「美樂達4號」（Minotaur-4）運載火箭，15日執行神祕的間諜衛星發射任務。 （圖片擷取自直播影片）

    美國由退役洲際彈道飛彈改裝的「美樂達4號」（Minotaur-4）運載火箭，15日執行神祕的間諜衛星發射任務。 （圖片擷取自直播影片）

    2020-07-16 16:36:20

    〔編譯陳成良／台北報導〕由退役洲際彈道飛彈改裝的「美樂達4號」（Minotaur-4，又譯「人牛怪4號」）運載火箭，當地時間15日上午9點45分在美國維吉尼亞州的中大西洋地區航天港（MARS）火升空，執行美國太空軍（Space Force）代號為NROL-129的發射任務，為「國家偵察局」（NRO）發射4枚神祕間諜衛星，這是2017年以來「美樂達」運載火箭首次進行衛星發射。

    美國太空飛行網站（SpaceFlightNow.com）直播了本次發射，這次發射是要將國家偵察局的4枚間諜衛星送入軌道，因為任務保密，直播在發射後2分鐘結束，衛星型號及軌道參數未見披露。

    國家偵察局是美國重要情報機構之一，掌握了各種類型的間諜偵察衛星，是美國天基情報的重要來源。該局表示，這次發射任務旨在維護國家安全，將為美國政治領導人、情報機構和國防部提供情報支援。

    「美樂達」運載火箭是一種固體燃料火箭，用於美國國防部的軍事衛星和偵察衛星發射任務，源自LGM-30義勇兵陸基洲際彈道飛彈LGM-30 Minuteman）和2005年退役的「維和者」（Peacekeeper）陸基洲際彈道導彈，這次升空的「美樂達4號」屬於後者。

    全球第4大軍火商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）的火箭主管埃伯里（ Kurt Eberly）表示，明年「美樂達4號」火箭還將執行兩次國家偵察局的發射任務——任務代號NROL-111和NROL -174。埃伯里說，國家偵察局被視為該公司固體火箭的一個有吸引力的客戶，火箭可以短時間內組裝和發射，這符合該機構「快速反應」的需要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》以色列週一發射新型間諜衛星 疑用於監控伊朗核活動
    2020-07-07 10:17

    軍情動態》以色列週一發射新型間諜衛星 疑用於監控伊朗核活動
    中國長征火箭出問題 北斗衛星發射任務中斷
    2020-06-16 10:35

    中國長征火箭出問題 北斗衛星發射任務中斷
    投資好複雜？富蘭克林：交給機器人一指搞定

    投資好複雜？富蘭克林：交給機器人一指搞定
    糗了！美最高機密衛星發射失敗 恐已墜毀在大氣層
    2018-01-09 13:48

    糗了！美最高機密衛星發射失敗 恐已墜毀在大氣層
    反制美間諜衛星 俄中研發太空武器
    2017-12-04 06:00

    反制美間諜衛星 俄中研發太空武器
    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍

    超狂振興！全國電子家電三倍再翻倍
    國際今日熱門
    2020-07-15 17:46

    武漢肺炎》想靠狗狗嗅出武肺感染者 智利警也投入訓練測試

    2020-07-15 21:16

    耍賴到底！梁振英涉收1.9億拒調查拖到結案 香港議員斥：懦夫

    2020-07-15 21:48

    中國、蒙古傳鼠疫 美國也有松鼠出現染疫跡象

    2020-07-15 17:36

    少女為拍影片屁股卡鞦韆 消防隊員救援超害羞 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播