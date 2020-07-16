神祕天機！美退役洲際飛彈 連射4顆秘密間諜衛星

美國由退役洲際彈道飛彈改裝的「美樂達4號」（Minotaur-4）運載火箭，15日執行神祕的間諜衛星發射任務。 （圖片擷取自直播影片）

2020-07-16 16:36:20

〔編譯陳成良／台北報導〕由退役洲際彈道飛彈改裝的「美樂達4號」（Minotaur-4，又譯「人牛怪4號」）運載火箭，當地時間15日上午9點45分在美國維吉尼亞州的中大西洋地區航天港（MARS）火升空，執行美國太空軍（Space Force）代號為NROL-129的發射任務，為「國家偵察局」（NRO）發射4枚神祕間諜衛星，這是2017年以來「美樂達」運載火箭首次進行衛星發射。

美國太空飛行網站（SpaceFlightNow.com）直播了本次發射，這次發射是要將國家偵察局的4枚間諜衛星送入軌道，因為任務保密，直播在發射後2分鐘結束，衛星型號及軌道參數未見披露。

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國家偵察局是美國重要情報機構之一，掌握了各種類型的間諜偵察衛星，是美國天基情報的重要來源。該局表示，這次發射任務旨在維護國家安全，將為美國政治領導人、情報機構和國防部提供情報支援。

「美樂達」運載火箭是一種固體燃料火箭，用於美國國防部的軍事衛星和偵察衛星發射任務，源自LGM-30義勇兵陸基洲際彈道飛彈LGM-30 Minuteman）和2005年退役的「維和者」（Peacekeeper）陸基洲際彈道導彈，這次升空的「美樂達4號」屬於後者。

全球第4大軍火商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）的火箭主管埃伯里（ Kurt Eberly）表示，明年「美樂達4號」火箭還將執行兩次國家偵察局的發射任務——任務代號NROL-111和NROL -174。埃伯里說，國家偵察局被視為該公司固體火箭的一個有吸引力的客戶，火箭可以短時間內組裝和發射，這符合該機構「快速反應」的需要。

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