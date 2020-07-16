武漢肺炎》醫院賺不義之財 孟加拉出現大量假篩檢報告

涉嫌向患者提供假檢驗報告的醫院老闆沙希德被孟加拉警方逮捕。（法新社）

2020-07-16 14:21:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，南亞的疫情持續擴散，孟加拉卻出現大量假篩檢報告，一名醫院老闆也因給予數千人假報告，昨（15）日被警方逮捕。

綜合外媒報導，過去幾天孟加拉當局以涉嫌詐欺，拘捕十幾人，42歲的醫院老闆沙希德（Mohammad Shahed）只是其中之一。沙希德涉嫌在沒有篩檢的情況下，向患者提供假檢驗報告。專家警告，假的篩檢報告使民眾對醫療單位提供的病毒檢測文件準確性產生質疑，恐使1.68億人口的孟加拉，原本不樂觀的疫情更加惡化。

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孟加拉警方快速行動營（Rapid Action Battalion）發言人彼拉（Colonel Ashique Billah）表示，沙希德在邊境被逮捕，當時正試圖逃往印度。根據紀錄，沙希德的醫院共有1萬500件武漢肺炎篩檢報告，其中真正有進行檢測的只有4200份。

除提供假檢驗報告外，沙希德也被指控，在與政府協議提供免費醫護後，沙希德的醫院仍向患者收取篩檢及治療費用。孟加拉首都達卡（Dhaka）也有一名知名醫師夫婦，因提供數千份假檢驗資料被警方逮捕。

截至目前，孟加拉有超過19萬例武漢肺炎確診，2457例死亡。醫療專家卻認為，目前進行的篩檢仍太少，實際確診數可能要來得更高。

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