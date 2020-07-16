港版國安法威脅學術自由 傳老師收指令「自我審查」

港版國安法上月底正式生效，短短不到1個月，已讓學校教職人員感到不寒而慄。圖為2019年11月反送中抗爭期間校園一角。（美聯社）

2020-07-16 12:18:08

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上月底正式生效，短短不到1個月，已讓學校教職人員感到不寒而慄，許多老師憂心學術自由卓越的聲譽，處於危險之中，部分機構傳出員工被主管警告如何教書，也有親北京派的政治人物提議在教室裝攝影機「監督」。

《法新社》報導，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）1名員工收到一封E-mail，提醒教學中立、注意用字遣詞，避免引起敏感議題討論的行為，警告課堂政治觀點零容忍。有講師解讀，部分原因可能是擔心員工，但也箝制言論自由，形同自我審查，「政府連根手指頭都不用動」。香港大學則回應，這是私人信件而非官方政策，但也強調教室是專注學習的地方，必須保持政治中立。

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此外，香港特首林鄭月娥上週在教育高峰論壇上，提及學校、大學已政治化，反中央、反政府勢力試圖滲透校園，負面報導加劇學生不滿。有親北京派政治人物提議在教室加裝攝影機監視。立法會議員、香港中文大學校董會成員張宇人辯稱，學術自由不能凌駕法律之上，若沒說不該說的，為何怕被錄影。

然而，港版國安法有不少規定含糊不清，例如煽動仇恨政府，讓部分老師擔心不小心跨越紅線踩雷。香港中文大學講師坦言，還不確定界線在哪，但踩到時希望仍有勇氣保持初衷。某所國際學校教授歷史的老師透露，已避免要求學生針對爭議主題寫文章，改為對話方式。香港教育大學講師則苦惱，究竟應要堅持批判思考，還是順應官方保平安，為此陷入兩難。

香港浸會大學教授高敬文也感嘆，香港的大學恐越來越難招到全球最優秀人才，且近年來幾乎不太可能在香港舉辦與台灣、新疆及西藏有關的會議。部分員工則透露，若情況更惡化，將考慮離開。

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