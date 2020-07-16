中國學者：「台獨」是港區國安法打擊對象

人民日報海外版今天刊登中國學者田飛龍的評論，直指「台獨」是「港區國安法」的打擊對象，並指台獨利用「反送中」達成3項政治目標，未來相關案件將可能將由駐港國安公署直接辦理。（彭博社）

2020-07-16 09:55:51

〔中央社〕人民日報海外版今天刊登中國學者田飛龍的評論，直指「台獨」是「港區國安法」的打擊對象，並指台獨利用「反送中」達成3項政治目標，未來相關案件將可能將由駐港國安公署直接辦理。

中共官媒人民日報海外版今天刊登中國全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍的評論，指「台獨」勢力是「港區國安法」精準定義、打擊的境外勢力一部分。

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文章表示，「『台獨』在香港本土分離活動和『港獨』運動中一直扮演著積極主動的角色，『港獨』和『台獨』合流危害國家安全」，並指「台獨」對中國大陸政權的政治敵意和滲透顛覆行為一直未停止，對美國干預中國的行動也無所不用其極地配合。

文章稱，「民進黨當局和『台獨』勢力」利用香港「反送中」抗爭達成3項政治目標：「打擊政治對手，奪取2020連任政治成果；污名及封殺『一國兩制』，拒統謀『獨』；緊密配合美國以『香港牌』遏制中國的冷戰戰略」。

文章指，設立北京中央駐港國安公署，整合了香港的國安執法和司法，對「港獨」和「台獨」布下法網。而「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」條文的描述，精準打擊「港獨」和「台獨」勾結危害國家安全的行為，「民進黨當局」深入香港的干預網路將被摧毀。

文章強調，「台獨」勢力若單獨或勾結「港獨」從事危害國家安全行為，不僅可能構成勾結境外勢力危害國安罪，也可能觸犯「港區國安法」中另外3種罪行：「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」和「恐怖活動罪」。

文章稱，「只要『台獨』勢力從事危害國家安全的犯罪，就總有一款（罪名）與之適配」。

文章還提到，北京中央保留「大案要案」的管轄權，「台獨」勢力在香港本地或外地從事的危害國家安全行為，可能直接由駐港國安公署辦理，「對『台獨』勢力構成直接有效的打擊」。

在管轄權部份，文章則強調，無論「台獨」勢力是否在香港犯罪，只要從事「港區國安法」中4項危害國安的罪行，都在該法的管轄、懲治範圍內。

不過，文章也稱，「港區國安法」僅針對「反中亂港」的香港本土和外部干預勢力，「『台獨』顯然是打擊對象」；但港台的貿易、社會和文化來往不在打擊範圍內，反而會受到保護。

由中國全國人民代表大會常委會訂定的「港區國安法」於6月30日深夜起，在香港生效。該法指出，將懲治包括「勾結外國或著境外勢力危害國家安全罪」等4項危害國安的罪行。

而港府7月6日公布的該法第43條實行細則，則明定在保安局長批准下，警務處長可要求台灣政治性組織或代理人，在指定期限、按指定方式，提交在港活動、個人資料、資產、資金來源和開支等資料。

細則規定，拒不提供者，一經定罪將被罰款港幣10萬元（約新台幣38萬元）及監禁6個月；若提供虛假或不完整資料，則將罰款10萬元及監禁2年。

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