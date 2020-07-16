公投通過延長普廷執政 莫斯科反修憲示威132人被捕

俄羅斯通過修憲公投，反對人士15日在莫斯科示威抗議。（美聯社）

2020-07-16 10:50:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前通過修憲公投，總統普廷（Vladimir Putin）的任期有機會延長至2036年，上千名示威者昨（15）日在首都莫斯科進行抗議，要求撤回修憲案，132人被警方逮捕。

綜合外媒報導，昨（15）日約有千人聚集在莫斯科市中心的普希金廣場（Pushkin Square），許多示威者戴上「不」（нет）字樣的口罩，高呼口號要求普廷辭職，並高舉標語反對憲政改革。根據人權團體指出，有上百名示威者被逮捕，警方則在今（16）日表示，共拘留132人，正在進行調查。

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俄羅斯在本月初舉行修憲公投，讓普廷在2024任期屆滿後，可再度競選擔任2個任期6年的總統。公投最終結果以77.92％的支持通過，21.27％的俄國人則反對修憲案。反對派人士表示，這次的公投違法，強調普廷擔任總統或總理職位，統治俄羅斯超過20年，現在是卸任的時刻。

一名14歲的示威者表示，同性戀者和女性權利在俄羅斯被侵害，卻從未有人追究責任，「普廷應為國家的貧窮負責」，並提到，自己已加入連署要求撤回修憲案。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，莫斯科已禁止群眾集會，上週也有兩名社運人士因參與反憲政改革活動被拘留。示威活動也在俄羅斯第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）展開，吸引約千人參與抗議，聖彼得堡則未傳出示威者被逮捕的消息。

警方表示，莫斯科示威共132人被逮捕。（美聯社）

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