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    台海軍情》監控共軍動態 美MQ-4C海神偵察機現蹤台灣南部空域

    MQ-4C海神偵察機。（路透）

    MQ-4C海神偵察機。（路透）

    2020-07-16 09:47:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近來在南海動作頻頻，引發美國及周邊國家不滿，區域緊張局勢加劇。據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）資訊顯示，一架美軍MQ-4C海神偵察機在台灣東南海域巡視，實屬罕見。

    依照SCSPI所發布的訊息，一架MQ-4C海神偵察機15日在台灣東南海域航行，並未深入南海海域便折返。MQ-4C海神偵察機是美國海軍高空長程無人機，主司廣域海上監視任務。

    中國解放軍月初在南海實施5日軍演，美軍隨即派出尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」在南海演習，並不斷派遣軍機巡弋。

    美國國務卿龐皮歐近日更罕見表態中國的南海主權主張「不合法」，否認曾母暗沙為中國最南領土，為日後在南海動武建立法律基礎。

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