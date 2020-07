台海軍情》監控共軍動態 美MQ-4C海神偵察機現蹤台灣南部空域

2020-07-16 09:47:01

〔即時新聞/綜合報導〕中國解放軍近來在南海動作頻頻,引發美國及周邊國家不滿,區域緊張局勢加劇。據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台(SCS Probing Initiative)資訊顯示,一架美軍MQ-4C海神偵察機在台灣東南海域巡視,實屬罕見。

依照SCSPI所發布的訊息,一架MQ-4C海神偵察機15日在台灣東南海域航行,並未深入南海海域便折返。MQ-4C海神偵察機是美國海軍高空長程無人機,主司廣域海上監視任務。

中國解放軍月初在南海實施5日軍演,美軍隨即派出尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」在南海演習,並不斷派遣軍機巡弋。

美國國務卿龐皮歐近日更罕見表態中國的南海主權主張「不合法」,否認曾母暗沙為中國最南領土,為日後在南海動武建立法律基礎。

