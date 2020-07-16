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    美對中態度日趨強硬 專家預期下一步將是制裁中國

    專家預估，美國可能將對中國祭出制裁。（法新社）

    專家預估，美國可能將對中國祭出制裁。（法新社）

    2020-07-16 06:54:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）15日重申中國的南海主權主張「不合法」，並強調美國將會支持被中國侵害南海權利的國家，對此，專家分析認為，美國目前在言辭及行動上更加強硬地反擊中國，未來可能對中國實施制裁。

    根據《美國之音》報導，美國史特拉福戰略分析公司（Stratfor）副執行長貝克（Rodger Baker）認為，中國在南海的擴張和舉動非常果斷強勢， 無論是通過漁船試圖佔領傳統領土、干擾他國油氣勘探能力，或是佔領、建設人工島礁，當美國希望擴展太平洋戰略的時候，這些事情就會浮出水面，關鍵點就在這裡。

    美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIC）學者葛來儀（Bonnie Glaser）根據近期趨勢觀察，認為未來將看到美國對中國發出更嚴厲的聲明，並會支持越南、馬來西亞、印尼、菲律賓採取對中合理行動，軍艦也可能會前往部署，對抗中國。

    美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫（Julian Ku）認為，美國的下一步可能就是制裁，這肯定在國會中已經討論過，川普也有權這麼做，美國政府不應允許，美企和參與南海建設的公司進行業務往來，從大方向來看，美國希望以此立場協助東南亞國家建立同盟，這些國家也就能和中國抗衡。

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