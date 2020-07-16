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    首頁　>　國際

    川普簽香港自治法 中國副外長召見美大使揚言報復

    2020-07-16 02:43:02

    〔中央社〕中國外交部副部長鄭澤光今天召見美國駐北京大使布蘭斯塔德，抗議華府就「港區國安法」祭出相關制裁，並揚言會採取報復行動。

    美國總統川普14日召開記者會宣布簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），並簽署行政命令，終止香港優惠待遇，以反制北京強推港區國安法。

    川普並表示，香港自治法提供美國政府強而有力的新工具，能讓摧毀香港自由的個人與實體承擔責任。

    法新社報導，在川普作上述宣布幾個鐘頭後，中國外交部副部長鄭澤光向布蘭斯塔德（Terry Branstad）提出警告。

    根據中國外交部聲明，鄭澤光指出，美方作為「是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

    「為了維護自身正當利益，中方將對美方錯誤行徑作出必要反應，包括對美方相關實體和個人實施制裁。」

    鄭澤光也告訴布蘭斯塔德：「美方近日在涉及新疆、西藏、南海等問題上還採取了干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，進一步暴露出赤裸裸的霸權主義本質。」

    「對此，中方已經並將繼續採取反制舉措，堅決維護自身核心利益。我要正告美方，美方任何強加給中方的霸凌和不公都會遭到中方堅決反擊。」

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