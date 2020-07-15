有眼不識大作！ 班克斯防疫塗鴉 被地鐵清潔員清掉了

英國著名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）在倫敦地鐵的最新作品，呼籲民眾戴口罩。（美聯社）

2020-07-15 23:32:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）以在倫敦地鐵的最新作品，呼籲民眾戴口罩，但他14日在社群網站發布影片時，實際塗鴉早已被倫敦交通局（TfL）的清潔人員清除了，且沒意識到這是藝術品。

《BBC》 報導，班克斯受疫情啟發的新作品，出現在倫敦地鐵的環狀線車廂，在Instagram上傳的影片揭露他變身清潔人員，潛伏到地鐵噴漆的過程，並留言「若你不戴口罩，你就不能。」（If you don't mask- you don't get.），畫作則是以醫療口罩常見的藍綠色為基調，搭配黑色老鼠帶著口罩、消毒液的圖樣，顯然是呼籲民眾配合政府政策，遵守遮掩臉部的相關規定。

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但目前作品已經遭到清除，《BBC》更獲悉，清潔人員是在沒有意識到這是班克斯作品的情況下去除塗鴉。倫敦交通局消息人士說，「就像地鐵內任何塗鴉一樣被清除。清潔人員的工作是保持地鐵清潔，特別是考慮到當前的環境。」

官方聲明則說，根據倫敦地鐵「嚴格的反塗鴉政策」，「幾天前」已去除了該藝術品。倫敦所有大眾運輸工具的使用者都必須戴上口罩，TfL對「鼓勵民眾的想法」表示贊賞，希望讓班克斯有機會在適當的位置就他想傳達的訊息製作新版本的作品。

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