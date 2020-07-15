為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    有眼不識大作！ 班克斯防疫塗鴉 被地鐵清潔員清掉了

    英國著名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）在倫敦地鐵的最新作品，呼籲民眾戴口罩。（美聯社）

    英國著名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）在倫敦地鐵的最新作品，呼籲民眾戴口罩。（美聯社）

    2020-07-15 23:32:07

    〔即時新聞／綜合報導〕英國著名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）以在倫敦地鐵的最新作品，呼籲民眾戴口罩，但他14日在社群網站發布影片時，實際塗鴉早已被倫敦交通局（TfL）的清潔人員清除了，且沒意識到這是藝術品。

    《BBC》 報導，班克斯受疫情啟發的新作品，出現在倫敦地鐵的環狀線車廂，在Instagram上傳的影片揭露他變身清潔人員，潛伏到地鐵噴漆的過程，並留言「若你不戴口罩，你就不能。」（If you don't mask- you don't get.），畫作則是以醫療口罩常見的藍綠色為基調，搭配黑色老鼠帶著口罩、消毒液的圖樣，顯然是呼籲民眾配合政府政策，遵守遮掩臉部的相關規定。

    但目前作品已經遭到清除，《BBC》更獲悉，清潔人員是在沒有意識到這是班克斯作品的情況下去除塗鴉。倫敦交通局消息人士說，「就像地鐵內任何塗鴉一樣被清除。清潔人員的工作是保持地鐵清潔，特別是考慮到當前的環境。」

    官方聲明則說，根據倫敦地鐵「嚴格的反塗鴉政策」，「幾天前」已去除了該藝術品。倫敦所有大眾運輸工具的使用者都必須戴上口罩，TfL對「鼓勵民眾的想法」表示贊賞，希望讓班克斯有機會在適當的位置就他想傳達的訊息製作新版本的作品。

    在 Instagram 查看這則貼文

    . . If you don’t mask - you don’t get.

    Banksy（@banksy）分享的貼文 於 張貼

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    這樣也行？ 班克斯最新作品 耶穌降生配以巴議題
    2019-12-22 23:35

    這樣也行？ 班克斯最新作品 耶穌降生配以巴議題
    工人鑿掉歐盟星諷刺脫歐 班克斯知名壁畫離奇消失
    2019-08-26 21:56

    工人鑿掉歐盟星諷刺脫歐 班克斯知名壁畫離奇消失
    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花

    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花
    超神秘藝術家！班克斯PO影片 暗喻郵輪污染
    2019-05-27 18:36

    超神秘藝術家！班克斯PO影片 暗喻郵輪污染
    塗鴉不只是塗鴉——洪通、九龍皇帝與班克斯 ◎謝佩霓
    2019-03-16 06:00

    塗鴉不只是塗鴉——洪通、九龍皇帝與班克斯 ◎謝佩霓
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    國際今日熱門
    2020-07-15 06:25

    超過2億落槌！放在養貓房間的花瓶...竟是乾隆年間古董

    2020-07-15 00:44

    武漢肺炎》日本大規模檢測 首度發現8人具「中和抗體」

    2020-07-15 02:19

    對台軍售遭中制裁 洛克希德馬丁：與美政府合作

    2020-07-15 05:30

    美不認九段線 批中掠奪南海

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播