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    你挺我爸、我挺你豆？川普女兒伊凡卡改行帶貨？

    美國加州帕薩迪納一家超市貨架上的Goya豆。（路透）

    美國加州帕薩迪納一家超市貨架上的Goya豆。（路透）

    2020-07-15 23:22:20

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的正妹長女伊凡卡（Ivanka Trump）15日在個人社群媒體帳戶上張貼「類帶貨」照片，公然推銷Goya食品公司生產的豆子，理由疑似是該公司高層日前公開力挺川普。伊凡卡此舉不但有公私不分之嫌，更有導致Goya豆爭議擴大之虞。

    伊凡卡同時在臉書與推特上貼出這張照片，顯示她高舉著一罐Goya豆，並附上英文與西班牙文的Goya豆宣傳口號：「只要是Goya豆，就是好豆。」身為總統顧問，伊凡卡公然幫廠商帶貨本就不妥，甚至有利益交換之嫌。因為Goya食品公司首席執行長羅伯特•烏納努（Robert Unanue）上週在白宮的活動上曾大讚川普，直呼美國有川普這樣的領導人，真是「太有福了」。

    烏納努這番馬屁發言引發眾怒，網路上甚至發起抵制Goya運動（#BoycottGoya ）；但烏納努拒不道歉，反嗆抵制Goya運動根本是打壓言論自由。而今伊凡卡疑似為了支持烏納努而公然幫Goya豆打廣告，怕是只會讓抵制Goya運動愈演愈烈。

    伊凡卡推特貼文：

    美國第一女兒伊凡卡˙川普15日公然在社群媒體上力挺支持她的總統老爸的食品業高層，公然秀出與該業者生產的罐裝豆的合影。（圖擷取自伊凡卡推特）

    美國第一女兒伊凡卡˙川普15日公然在社群媒體上力挺支持她的總統老爸的食品業高層，公然秀出與該業者生產的罐裝豆的合影。（圖擷取自伊凡卡推特）

    Goya食品公司首席執行長烏納努9日在白宮的一場活動上狂拍川普馬屁。（路透）

    Goya食品公司首席執行長烏納努9日在白宮的一場活動上狂拍川普馬屁。（路透）

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