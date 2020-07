你挺我爸、我挺你豆？川普女兒伊凡卡改行帶貨？

2020-07-15 23:22:20

〔編譯張沛元/綜合報導〕美國總統川普的正妹長女伊凡卡(Ivanka Trump)15日在個人社群媒體帳戶上張貼「類帶貨」照片,公然推銷Goya食品公司生產的豆子,理由疑似是該公司高層日前公開力挺川普。伊凡卡此舉不但有公私不分之嫌,更有導致Goya豆爭議擴大之虞。

伊凡卡同時在臉書與推特上貼出這張照片,顯示她高舉著一罐Goya豆,並附上英文與西班牙文的Goya豆宣傳口號:「只要是Goya豆,就是好豆。」身為總統顧問,伊凡卡公然幫廠商帶貨本就不妥,甚至有利益交換之嫌。因為Goya食品公司首席執行長羅伯特•烏納努(Robert Unanue)上週在白宮的活動上曾大讚川普,直呼美國有川普這樣的領導人,真是「太有福了」。

烏納努這番馬屁發言引發眾怒,網路上甚至發起抵制Goya運動(#BoycottGoya );但烏納努拒不道歉,反嗆抵制Goya運動根本是打壓言論自由。而今伊凡卡疑似為了支持烏納努而公然幫Goya豆打廣告,怕是只會讓抵制Goya運動愈演愈烈。

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z