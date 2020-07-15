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    軍情動態》史上最大！38架美軍C-130編隊凌空展雄威

    2020-07-15 22:22:07
    C-130J戰術運輸機在跑道集結「大象漫步」，密密麻麻，氣勢雄偉。（翻攝自戴耶斯空軍基地臉書專頁）

    C-130J戰術運輸機在跑道集結「大象漫步」，密密麻麻，氣勢雄偉。（翻攝自戴耶斯空軍基地臉書專頁）

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，美國空軍仍然不忘隨時強調已經為一切可能做好準備，號稱史上最大規模的C-130J「超級大力士」戰術運輸機編隊，共38架14日飛越德州亞柏林市（Abilene）上空，向世界展示其雄厚軍事實力！

    德州《KTXS》新聞網報導15日報導，在這支編隊中，24架C-130J來自德州戴耶斯（Dyess）空軍基地，另外14架來自阿肯色州小岩城空軍基地（ㄒ）。這些軍機在戴耶斯空軍基地和大彎地區（Big Bend）進行了模擬空投。

    C-130J「超級大力士」，是C-130力士型運輸機的升級版本，可用於軍事運輸或人道救援的用途。（翻攝自戴耶斯空軍基地臉書專頁）

    C-130J「超級大力士」，是C-130力士型運輸機的升級版本，可用於軍事運輸或人道救援的用途。（翻攝自戴耶斯空軍基地臉書專頁）

    戴耶斯空軍基地在新聞稿中說，這場訓練是為執行國防戰略做好全方位準備，其次，這場訓練還顯示出，儘管受到武肺疫情影響，但美國空軍仍然為一切可能做好了萬全準備。

    美國空軍歷史上最大的C-130J運輸機編隊14日飛越了德州亞伯林市上空。（翻攝自戴耶斯空軍基地臉書專頁）

    美國空軍歷史上最大的C-130J運輸機編隊14日飛越了德州亞伯林市上空。（翻攝自戴耶斯空軍基地臉書專頁）

    1999年投入服役的C-130J「超級大力士」，是著名的C-130力士型運輸機的升級版本，可用於軍事運輸或人道救援的用途，由洛克希德馬丁公司生產，擁有4座引擎，需要2名飛行駕駛和1名補給官操作，最大運載量為92名人員/64名空降部隊/2至3輛悍馬車（Humvees），最遠飛行距離約3400公里，最快時速則可達671公里。

    C-130J海外銷售價格約為1至1.2億美元（約30至36億台幣）之間，目前已有加拿大、澳洲、印度、以色列、沙烏地阿拉伯、南韓和英國軍方投入服役使用。

    美軍戴耶斯空軍基地臉書貼文：

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