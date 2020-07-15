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    變態！女子洗澡驚見人頭探看 男室友竟裝傻「怎不鎖好門」

    中國深圳一名女子在洗澡時被同租的男室友（紅圈處）強行闖入，警方獲報後到現場男子還不願配合，態度惡劣。（圖擷取自微博）

    中國深圳一名女子在洗澡時被同租的男室友（紅圈處）強行闖入，警方獲報後到現場男子還不願配合，態度惡劣。（圖擷取自微博）

    2020-07-15 20:56:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳一名女子日前在租屋處洗澡時，竟被男室友強行闖入浴室，男室友不理會女子的喝斥，還若無其事的說是女子自己不鎖門，死賴著不走喊「反正妳已經被我看光了」，讓女子嚇得趕緊報警。

    綜合中媒報導，中國深圳南山區13日晚間9點多，一名梁姓女子在租屋處洗澡到一半時，合租的男室友突然狂轉浴室門把，最後成功強行闖入，過程中梁女一直示意浴室有人，但男子完全不理會，梁女一絲不掛的光景就這樣被男子看到。梁女大聲喝斥警告男子，但男子拒絕出去，還反問梁女「為甚麼不反鎖？」就這樣在浴室待了約2分鐘才離開，但沒多久又回來稱要曬衣服，還大言不慚的說「反正妳已經被我看光了」，前後加起來在浴室待了超過7分鐘，還曾試圖接近梁女。

    梁女表示，自己趕緊洗完澡後就衝回房裡，這名男室友住進來才1個月左右的時間，自己與該名男子沒有太多交流，「基本就是陌生人」。而梁女回到房間後，這名男子還不斷敲門說想和梁女談談，讓她嚇得趕緊報警。

    警方獲報後到現場了解情況，但該男子態度惡劣，不願配合，拖到當天晚上11點多才到派出所做筆錄。目前梁女暫時安全，但擔心被報復而不敢回到租屋處。對此，租方表示已將該名男子列為黑名單，永不向其提供租住服務，並對受害梁女表達歉意與慰問，表示如梁女有搬家需求，願承擔所有費用。

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