爽買！富豪光看影片 就花1.8億買下小島

2020-07-15 22:22:04

一位不具名的歐洲富豪在看完影片後，深深地愛上了位於愛爾蘭島羅林沃特灣的64公頃小島「馬島」，在還沒踏上小島的情況下，他就掏出了550萬歐元（新台幣約1.8億元）將其買下。（圖擷自「Engel & Voelkers Cork」YouTube頻道）

〔即時新聞／綜合報導〕有名歐洲富豪進行了一次「衝動購物」，奢華的程度令人瞠目結舌，原來他只透過短短的影片，就決定花550萬歐元（新台幣約1.8億元）買下愛爾蘭海岸的私人島嶼「馬島」（Horse Island）。

綜合外媒報導，一位不具名的歐洲富豪在看完影片後，深深地愛上了位於愛爾蘭島羅林沃特灣的64公頃小島「馬島」，在還沒踏上小島的情況下，他就掏出了550萬歐元（新台幣約1.8億元）將其買下。

島上總共包含了3個海灘、農牧場加上7間房，還有一個碼頭、健身房、網球場以及直升機停機坪，除此之外，島上還擁有自給的電力、水以及污水處理系統。

島上有碼頭、健身房、網球場以及直升機停機坪。（圖擷自「Engel & Voelkers Cork」YouTube頻道）

仲介完成交易的蒙塔古房地產（Montague Real Estate）執行長巴拉謝夫（Thomas Balashev）表示，透過影片這名富豪看到了所有風景和便利的設備，正符合心中的理想景色，因此才會下手購買。

島上有3個海灘。（圖擷自「Engel & Voelkers Cork」YouTube頻道）（圖擷自「Engel & Voelkers Cork」YouTube頻道）

馬島過去曾擁有銅礦，在成為無人島前人口高峰為137人，礦場和村莊成為廢墟後，德國富豪科爾貝爾（Gert Kölbel）買下這座島嶼，並進行翻修。2007年愛爾蘭金融高峰期，黛博拉和菲茨吉本（Deborah and Adrian Fitzgibbon）把馬島買下並花錢改造，2018年他們將馬島以675萬歐元（新台幣約2.3億元）的價格投放市場，今年稍早才降價求售。

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