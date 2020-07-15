幻想姦殺孩童性罪犯獲釋 加州人怒籲州長介入

現年59歲的性罪犯史密斯（Cary Jay Smith）獲釋，引發地方官員憂心。（圖取自橘郡地方檢察官辦公室網站）

2020-07-15 23:22:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡（Orange County）的地方官員正在呼籲加州州長紐森（Gavin Newsom）干預一起令人擔憂的事件：一名危險的性罪犯被釋放回橘郡。

綜合外媒報導，根據橘郡地方檢察官辦公室的報告，現年59歲的史密斯（Cary Jay Smith），1999年起就住進州立醫院的精神病房，他當時的妻子向警方當局通報史密斯意圖性侵一名居住在同社區的7歲男童。在最初進行72小時精神評估扣留及一連串民事審判後，他被判定有「對孩童造成重大身體危害」行為的可能。

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每6個月，史密斯會在聽證會上重新被評估是否該繼續被拘留。在這些聽證會上，他多次表示自己幻想姦殺男童，甚至宣稱已經殺害了3個、性侵了200個孩童。他喜歡被稱作「RTK先生」，這個稱號代表強姦、虐待、殺人（Rape, torture, kill）。

1985年，他因涉及較輕的兒童性犯罪而被登記為性罪犯，但這項登記在2005年被核銷。史密斯的拘留在上週六（11日）到期，橘郡地方官員憂心他再犯的可能，紛紛敦促政府恢復他為性罪犯的登記，好警告與他為鄰的橘郡居民。目前已有民眾在知名請願網站Change.org向州長發起請願，希望讓史密斯重新登記為性罪犯。

橘郡監督委員會主席史蒂爾（Michelle Steel）表示：「史密斯極度不穩定，他曾公開威脅要強姦和誘殺兒童。也說過當他被釋放，他一定會再犯。」她補充道：「將他釋放回我們社區是不合情理的。」

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