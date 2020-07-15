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    武漢肺炎》想靠狗狗嗅出武肺感染者 智利警也投入訓練測試

    智利政府目前提出一個訓練犬計畫，希望讓狗能透過人的汗水發現潛在的確診者。圖右為其中一隻受訓黃金獵犬克里弗（Clifford）。（法新社）

    智利政府目前提出一個訓練犬計畫，希望讓狗能透過人的汗水發現潛在的確診者。圖右為其中一隻受訓黃金獵犬克里弗（Clifford）。（法新社）

    2020-07-15 17:46:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今仍在全球燒不停，各國除了加速快篩、疫苗的研發速度外，也出現將狗訓練成「緝疫犬」的想法，希望借助狗優秀的嗅覺來即時找出潛在的確診者；智利政府目前提出一個訓練犬計畫，希望讓狗能透過人的汗水發現潛在的確診者。

    根據《法新社》報導，智利國家憲兵「智利卡賓槍騎兵」（Chile's national police）與智利天主教大學（Universidad Catolica de Chile）合作，希望將1隻拉布拉多犬與3隻黃金獵犬等4隻年齡介於4至5歲的現役緝毒犬，借助他們透過嗅覺找出毒品、爆裂物與迷路的人的能力，來分辨出罹患武漢肺炎的人。

    狗擁有3.3億個嗅覺受體，嗅覺是人的50倍，且牠們能在一小時內分辨250人的氣味，也因此世界上許多執法單位都會借助狗的嗅覺來協助執法，而狗近年也被證實能透過氣味來分辨出疾病；加泰隆尼亞大學獸醫流行病學教授馬多內斯（Fernando Mardones）表示，雖然病毒沒有味道，但是人若是被病毒感染，體內的新陳代謝會出現變化，使特殊的賀爾蒙隨著汗水分泌而出，而狗能從中嗅出異常。

    過去也有研究顯示，狗能分辨出「結核病、寄生蟲感染，甚至是癌症初期」，另外狗也可以偵測出人體皮膚溫度的細微差異，而發現是否出現發燒症狀，目前除了智利，法國、英國、杜拜等國也有類似的計畫，其中歐洲、杜拜已有實驗證實狗對武漢肺炎的分辨率高達95%，而世界衛生組織也表示狗感染武漢肺炎的機率很低。

    該計畫的警方負責人指出，目前參予計畫的「犬學員」已開始透過從接受治療的武漢肺炎確診者身上保存的汗水進行訓練，希望能在8月前進行戶外工作的訓練；目前智利的武漢肺炎確診人數累計為約31.9萬人，已造成7069人死亡。

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