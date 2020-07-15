東京疫情吃緊，擬上調警戒到最高級。（資料照，歐新社）

2020-07-15 12:48:53

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕東京都武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情增溫，從2日以來的單日新增感染人數幾乎都超過3位數，都知事小池百合子考慮依照專家的建議，將警戒度提高到最高的第4級「感染擴大中」，預定下午召開記者會說明並再度呼籲民眾提高警戒。

目前東京對於疫情警戒分有4級，包括感染者增加人數在一定程度以內、有感染擴大的徵兆、感染逐漸擴大、感染正在擴大。

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日本產經新聞報導，小池今早在都廳向媒體表示都內的感染狀況「情況嚴重」，政府負責武漢肺炎對策的經濟再生相西村康稔在眾院預算委員會中也透露，對於沒有遵照防疫指導原則的業者，考慮依新型肺炎特別措施法要求其停業。

東京都在進入7月以後，因為擴大對特種行業從業者進行篩檢，單日新增人數幾乎天天超過3位數，9到12日4天的單日新增人數更超過200人以上，至14日止一週以來平均單日感染人數為173.7人，比緊急狀態宣言發布中，單日人數最多的167人（4月14日）還高。

日本放送協會（NHK）也指出，近一週的病例中，無法確定感染來源的人數為前一週的2倍，專家對此極為重視。建議將警戒提高到最高層級。小池預定下午召開會議聽取專家對感染狀況和醫療提供體系的評估做出決定，並於傍晚召開記者會呼籲民眾提高警戒。

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