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    中國「一江三湖」水位超警戒 專家憂現「複式洪峰」

    中國水利部指出，長江中下游預計7月底至8月中旬才會退至警戒水位以下。圖為中國武漢民眾觀看長江洪水。（法新社）

    中國水利部指出，長江中下游預計7月底至8月中旬才會退至警戒水位以下。圖為中國武漢民眾觀看長江洪水。（法新社）

    2020-07-15 11:54:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國水利部指出，截至14日晚間，中國「一江三湖」（長江、洞庭湖、鄱陽湖、太湖）仍然全數超越警戒水位，且15日後可能再有新一波洪水，導致太湖超過最高防洪水位。水利部長江水利委員會的專家也警告，新一波暴雨可能帶來一波未平、一波又起的「複式洪峰」情形。

    綜合中國媒體報導，中國水利部指出，截至14日晚間6時，長江中下游、洞庭湖、鄱陽湖分別超越警戒水位0.12至2.76公尺，太湖平均水位4.44公尺，也超出警戒水位0.64公尺。依據水利部的降雨預測資料，太湖水位未來可能突破4.6公尺，意即可能發生超越最高防洪水位的洪水。

    中國水利部水文水資源監測預報中心副主任劉志雨表示，依據最新分析資料，長江上游、洞庭湖水系、漢江自15日起將相繼出現新一波洪水，導致長江中下游、洞庭湖、鄱陽湖將長時間維持較高水位，預計得等到7月底至8月中旬才會退至警戒水位以下。

    中國水利部長江水利委員會的專家也表示，根據氣象預報，長江上游與洞庭湖水系14日至16日將出現新一波暴雨，不排除會出現一波疊一波的「複式洪峰」，即前一波洪峰水位尚未明顯下降，後一波洪峰又來到的情形。長江防汛形勢依然十分嚴峻。

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