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    三峽大壩遇劇烈洪災 中美學者指無助防洪、反削弱江河湖調節功能

    中美專家認為，三峽大壩無法應對今年這種破紀錄重大洪災。（法新社）

    中美專家認為，三峽大壩無法應對今年這種破紀錄重大洪災。（法新社）

    2020-07-15 07:20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕位於湖北省宜昌縣的三峽大壩原先設置目的是想「馴服」長江，但中國近期飽受長江洪災之苦，各界開始質疑三峽大壩是否發揮預期功能。美國地理學者及中國地質學家皆認為三峽大壩無法阻止像今年這種大規模淹水，且在極端氣候中會曝露其弱點。

    根據《路透》報導，中國水利部副部長葉建春週一在國務院政策記者會上提及三峽大壩有效控制洪水，2297座水庫共攔洪647億立方公尺水量，其中三峽水庫就攔洪29億立方公尺，避免了723萬人轉移。三峽大壩營運方則聲稱，三峽大壩有效降低長江中下游水位上升的速度和程度。

    研究中國洪水問題的美國阿拉巴馬大學地質學教授尚克曼（David Shankman）表示，修建三峽大壩的主要原因之一是為了防洪，但是在大壩建成不到20年，就面臨著有記錄以來最高水位的洪水，事實上，三峽大壩無法阻止像今年這樣嚴重的洪水。尚克曼指出，三峽大壩在一般年份確實能幫助緩解洪災，但在更加極端的天氣中可能會暴露出大壩的弱點，三峽大壩水庫沒有對嚴重洪災發揮重大影響的能力。

    中國地質學家范曉則表示，三峽大壩只能暫時攔截部分的上游洪水，對長江中下游強降雨引發的洪災無能為力，三峽大壩和其他主要大壩項目因為改變長江下游的泥沙流，如此可能會使洪水更加嚴重，大壩本身的工程發電需求也影響防洪。范曉強調：「在人們只是考慮用水庫解決防洪問題時，他們往往會忽視，甚至削弱江河湖泊調節洪水的自然能力。」

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