超過2億落槌！放在養貓房間的花瓶...竟是乾隆年間古董

這支18世紀、乾隆年間的珍貴花瓶日前以超過900萬美元（約新台幣2億6516萬元）的價格售出。（法新社）

2020-07-15 00:59:41

首次上稿 00:42

更新時間 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕一支18世紀、清乾隆年間的精雕細琢的「洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」現身國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）拍賣會，以7040.6萬港元（約新台幣2億6000萬元）高價售出。出乎意料的是，這只瓷瓶一直放在1名歐洲偏鄉老婦人飼養4隻貓的房間內，幸運地沒被貓咪摔破。

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綜合外媒報導，這名老婦人打電話給住在荷蘭的藝術顧問羅森塔爾（Van Rosenthal）詢問，要求前來評估這支花瓶。羅森塔爾回憶說道，當初走進房間時，4隻貓咪正在裡頭自由地漫步，房裡放滿了看起來年代久遠的中國藝術品。

羅森塔爾說，看到花瓶的當下便馬上將照片傳給專家，經過比對後發現，這個花瓶曾保存在北京紫禁城的乾清宮，是中國乾隆皇帝時期的工藝品，如今已是天價古董。這只花瓶在蘇富比香港拍賣會上以7040.6萬港元（約新台幣2億6000萬元）高價落槌售出。

蘇富比的紀錄顯示，這支網狀花瓶原是迦納爵士（Harry Garner）的收藏，是乾隆年間的傑作，1954年曾在倫敦拍賣行以75美元（相當於今日1500美元，約新台幣4萬5千元）賣出，後來買主再度以近2倍的價格轉手。

蘇富比亞洲區主席仇國仕（Nicolas Chow）在拍賣會開始前發布的新聞稿中表示：「這支脆弱的花瓶能在有無數寵物包圍的房屋中存在半個世紀，簡直就是個奇蹟。」

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