武漢肺炎》疫情期間仍想抱抱？以色列人選擇「抱樹」

以色列自然公園管理局（Nature and Parks Authority）表示，目前因為疫情關係必須跟他人保持社交距離，但若民眾感覺需要擁抱的話，「抱樹吧」。（路透）

2020-07-14 21:40:56

〔即時新聞／綜合報導〕以色列6月時武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情增溫，感染人數大幅增加，今（14日）軍方證實，目前有超過1萬2000名「可能感染武肺」的軍人正在進行隔離。以色列自然公園管理局（Nature and Parks Authority）表示，目前因為疫情關係民眾必須跟他人保持社交距離，但若還是感覺需要一些擁抱的話，「抱樹吧」。

綜合外媒報導，以色列軍方指出，自2月以來已有568名士兵確診武肺，迄今為止該國總確診人數為4萬1235人，其中368人病故；以色列目前強制民眾在戶外必須戴上口罩，並建議民眾遠離年長的親戚，包含盡量不到養老院探望長輩。

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自然公園管理局行銷總監斯坦菲爾德（Orit Steinfeld）表示，鑒於現階段民眾無法擁有太多肢體接觸，因此建議「在這個不愉快的時期，進到大自然中、深呼吸，並擁抱一棵樹來表達愛跟得到愛」。

民眾格蘭特（Barbara Grant）認為，人類最基本的需求是觸摸跟擁抱，「但我現在沒辦法擁抱我的孫子孫女」，因此她聽取斯坦菲爾德的建議，安排一場旅行到阿波羅尼亞國家公園（Apollonia National Park），並給樹一個大擁抱。另位民眾哈讚（Moshe Hazan）則提到，「我們不擁抱太多人，我們擁抱樹」。

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