中國報復性制裁美反中政要 專家：象徵性而已

中美關係持續緊張，日前雙方都分別祭出制裁名單。（路透）

2020-07-14 23:49:05

〔即時新聞／綜合報導〕中美衝突關係持續升溫，在美國針對新疆問題制裁中國官員後，中國隨後也宣布制裁經常批判中國政府的4名國會議員和國務院官員，以及負責監察中國法治發展和人權的美國國會機構。對此，有專家認為相較於美對中的制裁力度，中國的制裁充其量只是「象徵性的措施」而已。

中國外交部發言人華春瑩13日宣布制裁4名美國公職人員和一個實體機構，分別是德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛羅里達州共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、新澤西州共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）、國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）。

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至於美國9日公布的制裁名單包括涉嫌在新疆維吾爾自治區嚴重侵犯維吾爾少數民族權利的中共政治局委員兼新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前自治區政法委書記朱海侖、自治區副主席、公安廳黨委書記、廳長王明山以及自治區前公安廳黨委書記霍留軍。受到制裁的一家中國政府實體是新疆公安廳。

據《美國之音》報導，美國的制裁措施涵蓋個人的金融制裁及簽證限制，且不僅涉及名單上的人，其家屬也在制裁範圍內。對於要如何制裁美國這幾個官員，華春瑩並沒有列出有哪些具體措施。

有分析人士就表示，中共不少高官在海外都有置產，其子女或家屬也有很多在海外生活，這次美國制裁牽涉到這些人的的海外資產，自然給中共高層造成很大的震懾力。反觀美國高官將大量資產放在中國的情況很罕見，也很少聽說其子女或家屬留在中國，直言中國祭出的制裁措施只是象徵性罷了。

另據《彭博社》報導指出，這次美國採取的措施代表著美方首次依循2016年《全球馬格尼茨基人權問責法》對現任中國官員進行制裁。該法授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

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