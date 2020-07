武漢肺炎》邁阿密淪新武漢！佛州州長迪尚特被罵翻

2020-07-15 00:09:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情如星火燎原,邁阿密更是重災區。佛州13日新增1萬2600病例,邁阿密就占3576例。目前邁阿密累計已6萬7713人確診、1143人死亡。當地的醫院「傑克遜醫療系統」(Jackson Health System)員工確診率更高達23%,醫師莉蓮·亞博(Lilian Abbo)感嘆:「6個月前,我們在武漢看到的慘況,現下我們正身處其中。」

綜合外媒報導,全美第八大郡的邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)在過去的13天內,確診病患的數量增加了68%,而加護病房(ICU)的使用量增加了69%,輔助呼吸器的使用增加了109%。

儘管疫情已不容樂觀,佛州州長迪尚特(Ron DeSantis)在邁阿密的記者會上卻聲稱「一切都在掌控之中」。但部份民眾顯然不認同,一名男子甚至在記者會現場當面向迪尚特嗆聲「人家在垂死掙扎,但你什麼事都沒有做」、「4000多人就這麼死了,你卻把過錯推諉給示威者,你太無恥了! 你應該要辭職才對」!

迪尚特表示,針對患者篩檢的流程的確有改進空間,「民眾雖然做了檢測,但7天內卻沒有收到結果通知,我們會對這一點加以改進」。

I just interrupted a press conference in Miami-Dade to let governor @RonDeSantisFL and @MayorGimenez know they are an embarrassment to FL and that their incompetence and lack of planning has resulted in the current public health crisis.



4,381 people have died so far in FL pic.twitter.com/q6SozHfT8o