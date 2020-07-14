武漢肺炎》邁阿密淪新武漢！佛州州長迪尚特被罵翻
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情如星火燎原，邁阿密更是重災區。佛州13日新增1萬2600病例，邁阿密就占3576例。目前邁阿密累計已6萬7713人確診、1143人死亡。當地的醫院「傑克遜醫療系統」（Jackson Health System）員工確診率更高達23%，醫師莉蓮·亞博（Lilian Abbo）感嘆：「6個月前，我們在武漢看到的慘況，現下我們正身處其中。」
綜合外媒報導，全美第八大郡的邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）在過去的13天內，確診病患的數量增加了68％，而加護病房（ICU）的使用量增加了69％，輔助呼吸器的使用增加了109％。
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儘管疫情已不容樂觀，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）在邁阿密的記者會上卻聲稱「一切都在掌控之中」。但部份民眾顯然不認同，一名男子甚至在記者會現場當面向迪尚特嗆聲「人家在垂死掙扎，但你什麼事都沒有做」、「4000多人就這麼死了，你卻把過錯推諉給示威者，你太無恥了！ 你應該要辭職才對」！
迪尚特表示，針對患者篩檢的流程的確有改進空間，「民眾雖然做了檢測，但7天內卻沒有收到結果通知，我們會對這一點加以改進」。
I just interrupted a press conference in Miami-Dade to let governor @RonDeSantisFL and @MayorGimenez know they are an embarrassment to FL and that their incompetence and lack of planning has resulted in the current public health crisis.— Thomas Kennedy （@tomaskenn） July 13, 2020
4,381 people have died so far in FL pic.twitter.com/q6SozHfT8o
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