為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    撿到寶！他花幾十塊買舊小說 竟是「哈比人」初版書爽賺60萬

    英國男子安迪（Andy Hewson）在慈善書販售攤以不到1英鎊（約新台幣36元）的價格入手一本珍貴《哈比人》初版書。圖為書店示意圖。（歐新社）

    英國男子安迪（Andy Hewson）在慈善書販售攤以不到1英鎊（約新台幣36元）的價格入手一本珍貴《哈比人》初版書。圖為書店示意圖。（歐新社）

    2020-07-14 22:17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕英國男子安迪（Andy Hewson）在慈善書販售攤以不到1英鎊（約新台幣36元）的價格入手一本《哈比人》小說，沒想到，他買到的竟是稀有的初版書，最後該書拍賣以1萬6千英鎊（約新台幣60萬）的價格售出。

    根據《衛報》 報導，安迪數年前在工作午休時，抽空在辦公室附近閒晃時，遇到一對開了露營車的夫婦正在捐贈大量書籍給商家進行慈善義賣。安迪在書籍義賣中，看到一本老舊的《哈比人》小說，想到自己不久前才買了本新的《哈比人》卻不慎弄丟，當下就花了1英鎊（約新台幣36元）買了兩本書，一本便是它。

    一段時間後，當安迪在公司閱讀小說時，一名財務部門的女士過來找他談話，剛好發現了那本《哈比人》小說，女士表示，這本小說看起來有些年紀了，建議他可以查這本小說的價值。

    安迪搜尋後，發現該書是只有1500本、1937年出版的《哈比人》初版。網路資料提到，這個版本的小說上有印刷錯字，書中提到名作家「Charles Lutwidge Dodgson」將「Dodgson」拼錯印成「Dodgeson」，是出版商事後手工改正。安迪比對後發現，他所買到的書上，也有這樣的痕跡。

    安迪得知小說價值後，小心翼翼的將它保存。原先他和一名專家討論後，預估這本書最多可能賣到7000英鎊（約新台幣26萬元）。而在拍賣會開始時，看著前面的商品大多以2000英鎊（約新台幣7.5萬元）的價格成交，他心想「只要賣500英鎊（約新台幣1.8萬）就很棒了」。

    因此，輪到他的小說拍賣，當拍賣主持人表示「我們將以3000英鎊（約新台幣11萬元）開始競標」，他已經開心無比，沒想到，價格竟還繼續飆升，最後更以1萬6000英鎊（約新台幣60萬）成交。

    安迪說，當時他28歲，將拍賣得來的錢辦了一次他一直想辦的攝影展，並用剩下來的錢做為購屋頭期款。至今，他仍住在那棟房子中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    是真的！他把寶藏都藏在深山裡 結果有人找到3000萬元了
    2020-06-08 14:47

    是真的！他把寶藏都藏在深山裡 結果有人找到3000萬元了
    「發大財」魷釣船下水 韓國瑜擲瓶參香「發爐」…
    2020-05-07 12:47

    「發大財」魷釣船下水 韓國瑜擲瓶參香「發爐」…
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    韓國瑜賀歲短片來囉 高雄發大財變成高雄更美好
    2020-01-23 10:38

    韓國瑜賀歲短片來囉 高雄發大財變成高雄更美好
    發大財！他花千元買沙發 竟在裡面翻出近130萬現金
    2020-01-20 12:48

    發大財！他花千元買沙發 竟在裡面翻出近130萬現金
    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」

    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」
    國際今日熱門
    2020-07-14 00:16

    前英國情報局長：英政府應禁止華為 重設與中國整體關係 影片

    2020-07-13 22:51

    印尼綜合法案禁「喝醉酒」 人權團體質疑增加警察濫權可能

    2020-07-13 23:13

    她擁護港版國安法 慘被恩師戴雅門打臉：竟為侵害香港自由辯護

    2020-07-13 22:57

    日本熊本豪雨成災！百年鰻魚店秘傳醬汁流失 老闆悲痛不已

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播