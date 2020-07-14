撿到寶！他花幾十塊買舊小說 竟是「哈比人」初版書爽賺60萬

英國男子安迪（Andy Hewson）在慈善書販售攤以不到1英鎊（約新台幣36元）的價格入手一本珍貴《哈比人》初版書。圖為書店示意圖。（歐新社）

2020-07-14 22:17:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子安迪（Andy Hewson）在慈善書販售攤以不到1英鎊（約新台幣36元）的價格入手一本《哈比人》小說，沒想到，他買到的竟是稀有的初版書，最後該書拍賣以1萬6千英鎊（約新台幣60萬）的價格售出。

根據《衛報》 報導，安迪數年前在工作午休時，抽空在辦公室附近閒晃時，遇到一對開了露營車的夫婦正在捐贈大量書籍給商家進行慈善義賣。安迪在書籍義賣中，看到一本老舊的《哈比人》小說，想到自己不久前才買了本新的《哈比人》卻不慎弄丟，當下就花了1英鎊（約新台幣36元）買了兩本書，一本便是它。

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一段時間後，當安迪在公司閱讀小說時，一名財務部門的女士過來找他談話，剛好發現了那本《哈比人》小說，女士表示，這本小說看起來有些年紀了，建議他可以查這本小說的價值。

安迪搜尋後，發現該書是只有1500本、1937年出版的《哈比人》初版。網路資料提到，這個版本的小說上有印刷錯字，書中提到名作家「Charles Lutwidge Dodgson」將「Dodgson」拼錯印成「Dodgeson」，是出版商事後手工改正。安迪比對後發現，他所買到的書上，也有這樣的痕跡。

安迪得知小說價值後，小心翼翼的將它保存。原先他和一名專家討論後，預估這本書最多可能賣到7000英鎊（約新台幣26萬元）。而在拍賣會開始時，看著前面的商品大多以2000英鎊（約新台幣7.5萬元）的價格成交，他心想「只要賣500英鎊（約新台幣1.8萬）就很棒了」。

因此，輪到他的小說拍賣，當拍賣主持人表示「我們將以3000英鎊（約新台幣11萬元）開始競標」，他已經開心無比，沒想到，價格竟還繼續飆升，最後更以1萬6000英鎊（約新台幣60萬）成交。

安迪說，當時他28歲，將拍賣得來的錢辦了一次他一直想辦的攝影展，並用剩下來的錢做為購屋頭期款。至今，他仍住在那棟房子中。

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