反批日本防衛白皮書「黑材料」 趙立堅：中國是和平維護者

中國外交部發言人趙立堅今天批評日本最新版防衛白皮書「名為白皮書，實為黑材料」。（法新社資料照）

2020-07-14 21:07:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣會議今天（14日）公布2020年版防衛白皮書，內容直指中國利用武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球蔓延之際，企圖營造利己國際秩序，導致國家之間的戰略競爭趨於明顯。對此，中國外交部發言人趙立堅怒轟「名為白皮書，實為黑材料」！還說中國是世界和平的維護者。

日本最新版的防衛白皮書中，明顯透露出對中國的高度警戒，尤其中國海警船在釣魚台列嶼附近的一系列動作，直言中國在武力的背景下「執拗」地企圖片面改變現狀。

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據中媒報導，趙立堅今天的例行記者會上就此事回應，痛批日方防衛白皮書充斥對中國的偏見和虛假信息，「竭力煽動所謂『中國威脅』，名為『白皮書』，實為『黑材料』，暴露了日方某些勢力的陰暗心理。中方已向日方提出嚴正交涉。」

趙立堅說，「作為負責任大國，中國始終堅定走和平發展道路，奉行與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針，奉行防禦性國防政策，是世界和平穩定繁榮的維護者、建設者和貢獻者。」直言任何對中方的攻擊、抹黑都是徒勞。

趙立堅最後說，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。值此重要歷史時刻，日方應該做的是切實以史為鑑，誠實履行走和平發展道路的承諾，停止人為激化矛盾、煽動緊張的錯誤做法，同中方相向而行，推動構建設性安全關係，為維護地區和平穩定發揮積極作用。」

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