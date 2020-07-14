澳洲憲政危機解密！1975年總督開除總理 女王事先不知情

公開的信件指出，英國女王伊莉莎白二世事先並未獲知澳洲總督柯爾爵士會開除總理惠特蘭。（路透）

2020-07-14 21:58:14

〔即時新聞／綜合報導〕在最新公開的1975年澳洲總督柯爾爵士（Sir John Kerr）和英國白金漢宮通聯密信中顯示，澳洲總理惠特蘭（Gough Whitlam）將被開除，當時柯爾爵士並未向女王報告，還在信中寫道，「不知情對女王陛下更好」。

《BBC》報導，1975年10月，澳洲保守派控制的參議院拒絕通過總理惠特蘭提出預算法案後，總督柯爾爵士開除惠特蘭，任命在野黨「自由黨」（Liberal Party）的弗萊澤（John Malcolm Fraser）為看守總理，引發了澳洲史上最具爭議的憲政危機。

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惠特蘭和他所領導的工黨（Australian Labor Party）在1972年上台執政，原先因為許多政策而受到人民歡迎，但在經濟不景氣和政治反對派的激烈推動下，他的民調不斷下降。1975年11月11日，他沒有得到參議院批准預算並拒絕舉行大選而被解職。

公開的信件顯示，法官出身的柯爾爵士從1975年7月就陸續和王室討論開除惠特蘭。在他7月3日寫給女王當時私人秘書的一封信中，附上了《坎培拉時報》（Canberra Times）討論總督權力的社論剪報，簡報內容引發了他辭退惠特蘭的想法。柯爾寫道，他無意採取報紙建議的方式行事，但《坎培拉時報》是「負責任且高質量報紙」。 他寫道：「這篇社論是以民眾的利益為背景的。」然而在多次和王室信件討論新任總理的人選之後，辭退惠特蘭的決定，並未與女王討論。

澳洲總督柯爾爵士認為，根據憲法隱含的權力，他有權限開除總理。柯爾爵士在1975年11月11日當天寫了一封信給白金漢宮：「我決定採取行動而不事先通知英國王室，因為根據憲法，責任在我，而且我認為不知情對女王陛下更好。」

澳洲為君主立憲制國家，以女王為國家元首。在此事件之前，澳洲民眾並不知道女王的代表具有如此大的權力。歷史學家長年質疑著英國王室對此事的了解，今年5月，澳洲高等法院裁定基於國家利益，這些信件應被公開。今（14）日首度公開超過200封被封存在國家檔案館的信件，都是1974到1977年間，柯爾爵士及白金漢宮的通信。

信件公開後，再度引起了君主立憲制對澳洲社會意義上的討論。希望澳洲不再實施君主立憲制的澳洲共和運動組織（Australian Republic Movement）認為，這些密信證明了外國君主干涉獨立民主國家內政的荒謬性。

前澳洲總理惠特蘭（Gough Whitlam）手中拿著1975年總督柯爾爵士（Sir John Kerr）給他的辭退信。（美聯社）

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