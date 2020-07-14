澳洲憲政危機解密！1975年總督開除總理 女王事先不知情
〔即時新聞／綜合報導〕在最新公開的1975年澳洲總督柯爾爵士（Sir John Kerr）和英國白金漢宮通聯密信中顯示，澳洲總理惠特蘭（Gough Whitlam）將被開除，當時柯爾爵士並未向女王報告，還在信中寫道，「不知情對女王陛下更好」。
《BBC》報導，1975年10月，澳洲保守派控制的參議院拒絕通過總理惠特蘭提出預算法案後，總督柯爾爵士開除惠特蘭，任命在野黨「自由黨」（Liberal Party）的弗萊澤（John Malcolm Fraser）為看守總理，引發了澳洲史上最具爭議的憲政危機。
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惠特蘭和他所領導的工黨（Australian Labor Party）在1972年上台執政，原先因為許多政策而受到人民歡迎，但在經濟不景氣和政治反對派的激烈推動下，他的民調不斷下降。1975年11月11日，他沒有得到參議院批准預算並拒絕舉行大選而被解職。
公開的信件顯示，法官出身的柯爾爵士從1975年7月就陸續和王室討論開除惠特蘭。在他7月3日寫給女王當時私人秘書的一封信中，附上了《坎培拉時報》（Canberra Times）討論總督權力的社論剪報，簡報內容引發了他辭退惠特蘭的想法。柯爾寫道，他無意採取報紙建議的方式行事，但《坎培拉時報》是「負責任且高質量報紙」。 他寫道：「這篇社論是以民眾的利益為背景的。」然而在多次和王室信件討論新任總理的人選之後，辭退惠特蘭的決定，並未與女王討論。
澳洲總督柯爾爵士認為，根據憲法隱含的權力，他有權限開除總理。柯爾爵士在1975年11月11日當天寫了一封信給白金漢宮：「我決定採取行動而不事先通知英國王室，因為根據憲法，責任在我，而且我認為不知情對女王陛下更好。」
澳洲為君主立憲制國家，以女王為國家元首。在此事件之前，澳洲民眾並不知道女王的代表具有如此大的權力。歷史學家長年質疑著英國王室對此事的了解，今年5月，澳洲高等法院裁定基於國家利益，這些信件應被公開。今（14）日首度公開超過200封被封存在國家檔案館的信件，都是1974到1977年間，柯爾爵士及白金漢宮的通信。
信件公開後，再度引起了君主立憲制對澳洲社會意義上的討論。希望澳洲不再實施君主立憲制的澳洲共和運動組織（Australian Republic Movement）認為，這些密信證明了外國君主干涉獨立民主國家內政的荒謬性。